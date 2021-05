Timex Group et adidas annoncent la conclusion d'un contrat de licence mondial

MIDDLEBURY, Connecticut, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Timex Group, un chef de file mondial du secteur de l'horlogerie, et adidas, un acteur de premier plan à l'échelle internationale dans l'industrie des articles de sport, ont conclu un contrat de licence mondial pour une nouvelle gamme de montres. Timex Group concevra, fabriquera et distribuera des montres dans le monde entier sous la marque adidas Originals. La première collection arrivera sur le marché dès le début de 2022.

« Nous ne pourrions être plus ravis à l'idée d'accueillir adidas dans notre portefeuille de marques, a déclaré Tobias Reiss-Schmidt, PDG de Timex Group. Il existe peu de marques vraiment emblématiques, et adidas, avec sa riche histoire et son style authentique, est en tête de liste. Nous constatons un intérêt marqué et croissant pour les montres chez les jeunes des générations Y et Z, et nous sommes impatients de présenter notre collection de montres adidas Originals à cette nouvelle génération de consommateurs. »

La nouvelle gamme, qui sera lancée au printemps 2022, combinera l'expertise en horlogerie et en conception de Timex Group avec l'inspiration de la street-culture ainsi que la réflexion relative au développement durable d'adidas Originals. Elle sera vendue dans les magasins appartenant à adidas, dans ses filiales et en ligne, ainsi que par le réseau mondial de distribution de Timex Group.

Timex Group conçoit, fabrique et commercialise des montres novatrices à l'échelle mondiale. Timex Group est une entreprise privée dont le siège social est situé à Middlebury, au Connecticut, qui compte de nombreuses unités d'exploitation et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde entier. Étant l'un des plus grands horlogers au monde, Timex Group voit ses entreprises produire des montres sous un certain nombre de marques renommées, dont Timex, Nautica, Guess, GC, Ted Baker, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus, Missoni, Furla et adidas.

Adidas est un leader mondial dans le domaine des articles de sport. L'entreprise, dont le siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne, emploie plus de 62 000 personnes à travers le monde et a généré des ventes de 19,8 milliards d'euros en 2020.

