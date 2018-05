TimiCoin/TimiHealth nomeia Teo Tijerina para comandar o desenvolvimento de negócios no México porque seu blockchain disruptivo da área de saúde está ativo e operacional internacionalmente

O blockchain da TimiCoin/TimiHealth possibilita o armazenamento e o acesso a prontuários médicos instantaneamente, de qualquer parte do mundo, de forma que ele está destinado a revolucionar a forma com que os sistemas de saúde vêm operando, ele disse.

Tijerina é um executivo bilíngue competente, cuja carreira passou pelas áreas de formação de capital, desenvolvimento econômico regional, empreendedorismo e engenharia de alta tecnologia, disse a presidente do Conselho Consultivo da TimiCoin/TimiHealth, Joyce Lignell.

Inovador em investimentos de impacto e empreendedorismo social, Tijerina é fundador da Texas Summit, primeira cúpula de investimento de impacto e empreendedorismo social em todo o estado, para a qual ele conseguiu investimentos importantes da Fundação Ford e do Banco da Reserva Federal (Federal Reserve Bank) em Dallas.

"A experiência analítica de Teo, somada a sua expertise em desenvolvimento de negócios, levantamento de fundos e marketing, irá nos ajudar enormemente a expandir as operações, estudos pilotos e desenvolvimento de negócios no México", disse Lowe.

Tijerina é formado em engenharia química pela Universidade de Stanford e tem mestrado pela Universidade do Texas em El Paso, Texas.

O campeão do UFC Michael Bisping aconselhou os participantes do Fórum HLTH2018 em Las Vegas, no início deste mês, a começar a pensar no blockchain para prontuários médicos, porque sua plataforma móvel de criptomoeda permite aos pacientes e profissionais de saúde intercambiar dados em sua rede ultrassegura.

Representaram a TimiCoin/TimiHealth no fórum membros de sua equipe profissional, incluindo Lowe, Lignell, Ramiro Pequeno e Teri Thomas, que mostraram como sua tecnologia de blockchain:

Fornece intercâmbio rápido e seguro de prontuários médicos;

Descentraliza a plataforma tecnológica para registrar dados com segurança e eficiência;

Torna os prontuários acessíveis durante viagens ou emergências;

Elimina erros humanos em transferências de prontuários;

Mantém aprovação de acesso do paciente e rede de médicos em um único livro razão.

A TimiCoin/TimiHealth também fez apresentações na Superconferência do Blockchain em Dallas, na HiMSS18 em Las Vegas e no Fórum Global do Blockchain em Santa Clara.

Sobre a TimiCoin/TimiHealth:

A Plataforma Móvel de Registros de Saúde fornece segurança completa a prontuários médicos, acessíveis de qualquer lugar. A TimiCoin/TimiHealth (Timicoin.io) é uma solução com patente pendente para dar segurança a dados dos pacientes, ao mesmo tempo que oferece portabilidade sem precedentes. A empresa está trabalhando ativamente em programas piloto nos EUA, Cidade do México e Monterrey, no México.

Contato com a mídia: Adrienne Mazzone, 561-750-9800 x2270; amazzone@transmediagroup.com

FONTE TimiCoin/TimiHealth

SOURCE TimiCoin/TimiHealth

Related Links

http://www.timicoin.io