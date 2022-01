TINECO DÉVOILE LE PREMIER NETTOYEUR DE TAPIS INTELLIGENT AU MONDE LORS DU CES DE LAS VEGAS : CARPET ONE

Conçu pour offrir un résultat de nettoyage de tapis professionnel, ce nouvel appareil de Tineco, le CARPET ONE, est un produit technologique facile à utiliser guidant les utilisateurs tout au long de leur nettoyage. Outre le nettoyage des tapis, le CARPET ONE est doté d'un tube supplémentaire et d'un accessoire de détachage afin de nettoyer les tissus d'ameublement, les escaliers et d'autres zones difficiles à atteindre.

Le CARPET ONE est doté d'un moteur de 1300W offrant une puissance ultime d'aspiration de 130AW. Parfait pour le nettoyage des tapis et des tissus d'ameublement !

D'autres caractéristiques, inégalées sur le marché, complètent le CARPET ONE :

Technologie HeatedWash (lavage chauffant) : un panneau chauffant qui garantit que la température de l'eau reste constamment chaude pendant tout le cycle de nettoyage.

un panneau chauffant qui garantit que la température de l'eau reste constamment chaude pendant tout le cycle de nettoyage. Technologie PowerDry (puissance de séchage) : en appuyant juste sur un bouton, les résidus d'eau sont puissamment extraits des surfaces et de l'air chaud est soufflé en continu sur la moquette, ce qui réduit considérablement le temps de séchage à 30 minutes ou moins.

en appuyant juste sur un bouton, les résidus d'eau sont puissamment extraits des surfaces et de l'air chaud est soufflé en continu sur la moquette, ce qui réduit considérablement le temps de séchage à 30 minutes ou moins. DrynessMeter (indicateur de séchage) : un capteur d'humidité détecte l'humidité en temps réel et affiche le niveau de séchage grâce à l'indicateur situé sur l'écran LED.

Comme tous les modèles de la série Tineco ONE, CARPET ONE est équipé de la technologie propre à la marque, iLoop™ Smart Sensor, qui détecte les saletés et applique automatiquement la puissance d'aspiration optionnelle, ainsi que le volume d'eau, pour un nettoyage efficace. L'écran LED prévient les utilisateurs lorsque la surface est vraiment propre, grâce à l'indicateur iLoop™ qui passe au rouge lorsqu'elle est sale et au bleu lorsqu'elle est entièrement lavée.

La série comprend également le CARPET ONE PRO, équipé d'un écran LCD avancé affichant des animations animées, et iCARPET, un nettoyeur de tapis fonctionnel mais tout aussi puissant.

La série FLOOR ONE S5 de Tineco, lancée en septembre 2021, sera également exposée, avec le FLOOR ONE S5 PRO, lauréat des Innovation Awards du CES® 2022 dans la catégorie des appareils domestiques intelligents.

Pour assister à des démonstrations des produits nouvellement dévoilés de Tineco, ainsi que d'autres solutions d'entretien des sols, rendez-vous sur le stand Tineco :

Venetian Expo, halls A-C, stand #52916.

Pour plus d'informations : https://www.tineco.com

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

