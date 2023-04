Tineco FLOOR ONE S7 PRO Nass- & Trockensauger erhält das TÜV-Qualitätssiegel für besonders gründliche Tiefenreinigung

BERLIN, 06. April 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, hat ein doppeltes TÜV-Gütesiegel für seinen FLOOR ONE S7 PRO Nassreiniger erhalten. Das chinesische TÜV-Siegel bestätigt einerseits die Effektivität des Reinigers, darüber hinaus ist dies auch eine Auszeichnung für Tineco als Unternehmen. Das China-TÜV-Siegel wird nämlich nur an solche chinesischen Firmen vergeben, die einen sehr hohen Qualitätsstandard erfüllen.

Der TÜV Rheinland wurde vor 150 Jahren gegründet und zeichnet jeher Produkte mit innovativen Ansätzen aus den unterschiedlichsten Bereichen aus. Dabei genießt er hohes Ansehen bei Konsument*innen, die auf dessen Qualitätsprüfungen vertrauen.

Am 1. September 2022 wurde das Siegel erstmals für Nass- und Trocken-Bodenreiniger vergeben, da diese einen immer größeren Marktanteil ausmachen. Im Zuge des Tests wurde der FLOOR ONE S7 PRO auf die Probe gestellt: Es wurde geprüft, wie effektiv er nassen und trockenen Schmutz entfernt, entlang Kanten säubert, feine Partikel aufnimmt und wie es um die Wiederverwertungsrate von Restabwasser am Boden steht. Die Tests bestand der FLOOR ONE S7 PRO ohne Probleme und ist damit der erste Sauger mit einem TÜV-Siegel dieser Art.

Frank Holzmann, Vize-Präsident des TÜV Rheinland in Shanghai, gratuliert dem Tineco-Team für diesen Erfolg: „Ich möchte dem Tineco Team zurZweifachauszeichnung für den FLOOR ONE S7 PRO gratulieren und dazu, dass sie ein Produkt entwickelt haben, welches den rigorosen Tests des TÜV Rheinland standgehalten hat."

Wang Shoumu, Stellvertretender General Manager des Tineco Forschungs- und Entwicklungszentrums, freut sich sehr über diese Auszeichnung und möchte auch in Zukunft mit dem TÜV Rheinland zusammenarbeiten:„Als ein intelligentes, technologisch innovatives Unternehmen strebt Tineco durch unermüdliche Forschung nach Verbesserungen im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte und verfolgt dabei das Konzept 'Technologie nutzen, um das Leben mit Komfort und angenehmen Überraschungen zu erfüllen'. [...] Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland zu vertiefen, um gemeinsam die hochwertige Entwicklung von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten voranzutreiben."

Highlights des FLOOR ONE S7 PRO:

● Balanced Pressure Water Flow" Technologie: Der Wasserfluss innerhalb des Geräts ist streng kontrolliert und somit stetig und präzise.

● Selbstreinigend: Ein Schaber im Gerät reinigt die bewegliche Rolle vor jeder Nutzung.

● Hygiene durch stetigen Wasserfluss: Der Sauger verfügt über einen konstanten Wasserfluss, der die Rolle umgibt. Diese dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 450RPM und ermöglicht einen besserenTrocknungsprozess des Bodens.

● SmoothPower bi-direktonaler Antrieb: Ob beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren, der S7 PRO unterstützt Nutzer*innen durch die intelligente Erkennung der Bewegung der Hinterräder.

● Beidseitige Kantenreinigung: Die im S7 PRO verbesserte Kantenreinigung hilft, entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Bereichen zu reinigen ‒ und zwar bis auf 1 cm genau.

● Laufzeit bis zu 40 Min.: Die Tanks für Schmutz- und Frischwasser sind auf die Laufzeit des Akkus abgestimmt. So können Reinigungsvorgänge von bis zu 40 Minuten durchgeführt werden, ohne dabei das Wasser zu wechseln oder das Gerät aufladen zu müssen.

● Natürliche Reinigung: Mithilfe des Ultra Mode lässt sich Leitungswasser elektrolysieren, das für eine Tiefenreinigung von Hartböden genutzt werden kann.

Der FLOOR ONE S7 PRO ist ab sofort deutschlandweit auf Amazon und Tineco.com zu einer UVP von 799 Euro erhältlich.

Über Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.

