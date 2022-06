TINECO PURE ONE S15: DIE INTELLIGENTE STAUBSAUGERSERIE UND KABELLOSE REINIGUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

Die Bodenpflege-Marke für smarte Haushaltslösungen erweitert sein Produktportfolio um den ersten ZeroTangle™-Bürstenkopfstaubsauger

BERLIN, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, ein führender Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, stellt heute offiziell die PURE ONE S15 Serie vor. Die Serie besteht aus dem PURE ONE S15 PRO, dem PURE ONE S15 PET und dem PURE ONE S15 ESSENTIALS. Mit den drei Geräten wird das ständig wachsende Angebot an intelligenten kabellosen Staubsaugern weiter ausgebaut.