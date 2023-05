Tineco remporte trois prix au iF Design Award 202

Pour la première fois deux produits de la marque, le Toasty One et Carpet One Spot de Tineco se distinguent au concours iF Design Award 2023

PARIS, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, a été récompensé par les prestigieux IF Design Awards 2023 pour deux de ses produits innovants : le Toasty One et le Carpet One Spot. Le Toasty One a également obtenu un prix supplémentaire pour sa conception de l'expérience client (UX/UI).

1 2

Le Toasty One est un grille-pain ultra moderne qui utilise une technologie avancée pour offrir aux utilisateurs un pain parfaitement grillé à chaque fois. Parmi les réglages figure la possibilité de choisir le grillage identique ou différencié de deux tartines. Ainsi, chaque tranche de pain, pourra plus ou moins griller de façon indépendante !

La technologie intelliheat est une caractéristique révolutionnaire qui distingue le Toasty One des autres grille-pain du marché. Les utilisateurs peuvent choisir la cuisson de leur tartine, qui est détectée par des capteurs infrarouges intégrés. Ensuite, l'état du pain est identifié et le processus de grillage est ajusté en temps réel en fonction du type et de l'épaisseur du pain. Enfin, le grille-pain soulève automatiquement les toasts à la hauteur idéale, en veillant à ce qu'ils ne soient pas trop cuits ou brûlés.

La technologie de détection de grillage utilisée par le Toasty One constitue une amélioration significative par rapport aux grille-pains traditionnels, qui reposent sur des réglages de temps pour chaque niveau de grillage.

En plus de sa technologie avancée, le Toasty One peut griller une large variété de pain, y compris le pain beurré, le pain perdu, et plus encore. Sa polyvalence et sa précision en font un appareil de cuisine essentiel pour tous !

Le Carpet One Spot de Tineco a été récompensé par le prestigieux IF Design Awards 2023 pour son design et sa fonctionnalité exceptionnels. Cet appareil sans fil est conçu pour rendre le nettoyage des tapis et des tissus d'ameublement efficace et sans effort. Grâce à son mode Spot, les utilisateurs peuvent régler l'appareil pour qu'il nettoie en autonomie sans avoir à frotter de manière répétée, ce qui rend le nettoyage plus simple.

La technologie Tineco iLoop™ Smart Sensor est une autre caractéristique unique qui distingue le Carpet One Spot des autres appareils de nettoyage du marché. Cette technologie permet à l'appareil de détecter, frotter et éliminer automatiquement les taches tenaces, ce qui en fait un outil essentiel pour tous ceux qui souhaitent que leurs tapis et tissus d'ameublement conservent un aspect comme neuf.

Le Carpet One Spot est également doté d'un système d'auto-nettoyage de la brosse et du tuyau, qui en facilite l'entretien. L'appareil est sans fil, ce qui permet aux utilisateurs de nettoyer en toute liberté. Sa conception légère le rend facile à utiliser et sa taille compacte permet de le ranger facilement.

Le Toasty One et le Carpet One Spot sont les preuves de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'excellence du design. Ils témoignent de l'engagement de Tineco à créer des produits innovants qui améliorent le quotidien de leurs clients.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088992/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088993/2.jpg

SOURCE TINECO