Tintas Coral une arquitetura e tecnologia durante a CASACOR São Paulo, com destaque para a TV LG OLED Objet Collection, Posé

Espaço assinado pelo arquiteto Ricardo Abreu traz um ambiente lúdico e futurista, com foco nas múltiplas nuances da mulher moderna, inovativa e intensa

SÃO PAULO, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O arquiteto Ricardo Abreu participa pela quarta vez da CASACOR São Paulo, a maior mostra de arquitetura, paisagismo e design das Américas. Nesta edição, o profissional apresenta sua mais recente criação, em parceria com a Coral, marca de tintas decorativas da AkzoNobel e patrocinadora oficial do evento: a Casa Coral. O projeto oferece aos visitantes um ambiente impactante no qual predominam tons de rosa, aliados a uma arquitetura lúdica e moderna, uma ode à coragem de se arriscar no universo das cores e em projetos que valorizem a individualidade de quem os habita. Abreu se uniu também a LG e trouxe um dos mais belos produtos da marca em seu ambiente, a TV LG OLED Objet Collection, Posé.

TV LG OLED Objet Collection, Posé na Casa Coral. (Créditos: Divulgação LG)

Com uma área total de 225m², a Casa Coral é dividida em duas grandes células: uma social, composta por sala e cozinha integradas, e uma privativa, que inclui quarto, camarim e banheiro. O destaque principal fica para as cinco camadas de paredes, que envolvem e abraçam a residência, metaforizando as diversas camadas da vida da moradora. Em sintonia com o tema da mostra deste ano, "Corpo & Morada", o projeto celebra a pluralidade de estilos e personalidades de cada indivíduo, representando que somos muitos em um só.

"A Casa Coral proporciona aos visitantes uma oportunidade única de explorar as diversas facetas e nuances dessa mulher, transcendo as aparências. Acompanhada desse desafio, surge a necessidade de reunir a ampla gama de tons em todos os cantos do projeto, simbolizando a esperança e a vanguarda feminina, na qual a liberdade de pintar as paredes de sua casa com a cor que desejar é uma afirmação de individualidade e autenticidade", afirma Abreu.

Um dos elementos de destaque da Casa Coral e desenvolvida para impressionar de qualquer ângulo é a LG OLED Objet Collection, Posé para compor ambientes com elegância e design moderno, possui design 360° e acabamento em tecido Calming Beige, além da traseira multifuncional, que pode ser utilizada como revisteiro ou livreiro – e também como organizador de cabos e acessórios, combinando perfeitamente com qualquer decoração.

"As pessoas estão muito ligadas aos seus lares e buscam por produtos com alto valor agregado. Notamos que nossos clientes estão demandando inovação e design, o que significa que as telas precisam estar prontas e adaptadas ao seu estilo de vida. Por isso oferecemos a refinada nova linha lifestyle de OLED", comenta Igor Krauniski, gerente sênior de produtos de TV da LG Electronics do Brasil.

Com o Modo Galeria presente na LG OLED Objet Collection, Posé que permite que os consumidores criem uma atmosfera de galeria em seu próprio espaço. Através de uma interface intuitiva, é possível navegar por uma seleção de obras de arte de diferentes estilos, épocas e temáticas, abrangendo desde pinturas clássicas até fotografias modernas e esculturas contemporâneas. Com apenas alguns toques no controle remoto, cada ambiente se transforma em uma exposição de arte que conversa com as diversas nuances das pessoas, criando um ambiente acolhedor e exclusivo.

Para complementar o conceito de maneira excepcional, o arquiteto selecionou artistas e peças que refletem a conexão dessa moradora com o mundo do design e da moda. Ao longo de sua vida, ela colecionou itens contemporâneos e afetivos, reunindo um conjunto diversificado de objetos que enriquecem o espaço. Além disso, a Casa Coral contém peças lúdicas e coloridas, fazendo referência aos acessórios vibrantes da vida longa e bem vivida de uma mulher.

"Provocamos as pessoas a saírem da pasteurização da decoração e a fugirem das convenções, deixando que seu lar também seja uma expressão de quem elas são por dentro. E fazemos tudo isso apresentando um espaço que desnuda todas as camadas de uma moradora que carrega dentro de si muitas memórias de vida, uma alegria de viver reluzente e que traz para a sua morada suas lentes do que é realmente enxergar la vie en rose", afirma Juliana Zaponi, gerente de Comunicação e Cores da AkzoNobel Latam sobre o projeto neste oitavo ano de parceria da marca com a CASACOR.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: 30 de maio a 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Sobre a AkzoNobel

Fornecemos tintas e revestimentos sustentáveis e inovadores nos quais nossos clientes, comunidades – incluindo o meio ambiente – demandam cada vez mais. É por isso que tudo o que fazemos começa com Pessoas. Planeta. Pintura. Nosso portfólio de marcas de classe mundial - como Coral, International, Sikkens e Interpon - tem a confiança de clientes em todo o mundo. Atuamos em mais de 150 países e buscamos nos tornar líderes globais da indústria. É o que você esperaria de uma empresa de tintas pioneira que está comprometida com metas baseadas na ciência e tomando medidas genuínas para enfrentar os desafios globalmente relevantes e proteger as futuras gerações. Para obter mais informações, visite www.akzonobel.com. © 2022 Akzo Nobel N.V. Todos os direitos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160462/LG_Electronics_do_Brasil.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil