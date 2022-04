TiShaunda McPherson se incorpora al NORC como vicepresidenta sénior y primera directora de diversidad de la historia

"La diversidad, la equidad racial y la inclusión (DREI) se encuentran entre las principales prioridades estratégicas del NORC y se desarrollarán gracias a la visión, la agudeza y el liderazgo de TiShaunda", señaló Ellen Beatty, directora financiera y vicepresidenta ejecutiva de Finanzas y Administración del NORC. "Ella y la nueva oficina de DREI cuentan con el pleno apoyo de la junta directiva del NORC, el Consejo Ejecutivo y todo el equipo de liderazgo. Estoy verdaderamente emocionada de asociarme con ella para trazar un rumbo audaz a fin de hacer que nuestra organización y nuestro trabajo sean más diversos, equitativos y accesibles". En su cargo más reciente como vicepresidenta adjunta sénior de equidad en la Universidad del Noroeste, McPherson trabajó para fomentar una cultura de acceso, pertenencia y responsabilidad, supervisando el desarrollo de los planes de educación y capacitación contra el racismo, la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) de la universidad. TiShaunda aporta al NORC su profundo conocimiento de las prácticas y principios de DEI y sus más de 20 años de experiencia abordando cuestiones relacionadas con la discriminación y la equidad a nivel institucional, regional y sistémico. Después de adquirir experiencia laboral ocupando diversos cargos en el área legal, TiShaunda se desempeñó como abogada principal de derechos civiles en el departamento de educación de los Estados Unidos y luego supervisó cuestiones relacionadas con la equidad, el acceso y el empleo para Adtalem Global Education. "Durante el proceso de entrevistas, quedé impresionada por el compromiso de la empresa de trabajar exhaustivamente para integrar la diversidad, la equidad racial y la inclusión en todas las funciones de la organización", expresó McPherson, y comentó también: "Me entusiasma interactuar con el personal del NORC y trabajar juntos para continuar el excelente trabajo que la organización ya ha iniciado". "El estilo de liderazgo transformacional de TiShaunda y su amplio conocimiento de las estrategias contra el racismo y la prevención son exactamente lo que se necesita para acelerar el cambio y fortalecer el impacto de nuestros esfuerzos de DREI", señaló Dan Gaylin, presidente y director ejecutivo del NORC. McPherson obtuvo su título en derecho en la Universidad del Noroeste, posee un máster en política pública de la Universidad de Minnesota y un título en psicología en la Universidad de Illinois. También es ministra ordenada con un máster en divinidad del Seminario Teológico Evangélico Garrett. Acerca del NORC de la Universidad de Chicago El NORC de la Universidad de Chicago realiza investigaciones y análisis en los que confían los responsables de tomar decisiones. Como organización de investigación no partidista y pionera en la medición y comprensión del mundo, hemos estudiado casi todos los aspectos de la experiencia humana y cada una de las principales noticias durante más de ocho décadas. Hoy en día, nos asociamos con clientes gubernamentales, corporativos y sin fines de lucro de todo el mundo para ofrecer la objetividad y la experiencia necesarias para fundamentar las decisiones críticas a las que se enfrenta la sociedad. www.norc.org

