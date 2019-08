TISSINI entre las "Top 10" corporaciones privadas con más rápido crecimiento en el retail estadounidense

NEW YORK, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La reconocida revista Inc. Magazine ubicó a TISSINI (www.tissini.com) en el puesto #10 entre las corporaciones de mayor crecimiento en el segmento Retail de Estados Unidos. En su guía anual "2019 Inc. 5000: The Most Successful Companies in America", la cual reporta a las corporaciones privadas de más rápido crecimiento en el mercado estadounidense, TISSINI figura de #294 en toda la lista y de #10 en el sector Retail.

"Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento ya que es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo y de miles de mujeres hispanas que han visto en TISSINI una manera sencilla para mejorar su situación económica" expresó Sion L. Tesone, Fundador & CEO de TISSINI

Este nuevo reconocimiento se suma a los premios obtenidos por Tesone en el 2018 en Harvard Business School por su liderazgo, compromiso y filantropia y en el 2019 al convertirse en un Emprendedor Endeavor.

Finalmente, Tesone informó que continuamente su equipo busca mejores maneras para respaldar a la mujer Hispana a lograr su independencia económica a través de la venta directa de productos de calidad.

Más acerca de TISSINI

TISSINI se fundó en 2015 como una compañía de venta directa de un solo nivel que ofrece a todas las mujeres hispanas de EE.UU. La oportunidad de mejorar su vida y la de su familia a través de: productos exclusivos de calidad que pueden vender para obtener ingresos adicionales, servicios para satisfacer sus necesidades y herramientas de autodesarrollo para potenciarlos. Los tres a través de un equipo de soporte amigable y personalizado.

