TITAN Commerce signe un accord avec VirnetX pour la commercialisation de Sell Gabriel Secure Communications et de Secure Domain Names

« Depuis plusieurs années, TITAN Commerce commercialise avec succès des produits et services de mise en réseau de qualité auprès de nos clients internationaux », a déclaré Hans-Georg Bieschke, directeur/Geschäftsführer de TITAN. « Nous sommes ravis de leur offrir une plateforme de sécurité de premier ordre, la Gabriel Secure Communications Suite. La suite Gabriel ainsi que Secure Domain Names fourniront aux clients une sécurité exceptionnelle pour toutes leurs communications. »

« TITAN Commerce est une société croissante à succès, et constitue le partenaire idéal pour lancer Gabriel en Europe et en Afrique », a déclaré Kendall Larsen, PDG et président de VirnetX. « Grâce à sa riche expérience en matière de mise en réseau et de technologies, nous sommes persuadés que TITAN pénétrera massivement ces continents décisifs dans le cadre du déploiement mondial de Gabriel. »

À propos de TITAN Commerce

TITAN Commerce Continental Services GmbH est une société basée en Allemagne qui a été créée en 2000. TITAN Commerce Continental Services GmbH est votre partenaire professionnel dans le cadre de la commercialisation de produits internationaux sur les marchés européen, d'Europe de l'Est et africain, et se focalise principalement sur les technologies de réseau pour les utilisateurs professionnels.

Forte de nombreuses années d'expérience, notre équipe composée d'experts dans les domaines des ventes, du marketing, de l'assistance et de la logistique veille à ce que nous fournissions en permanence des produits de mise en réseau de haute qualité et efficaces, qui offrent un excellent rapport prix/performances.

Grâce à une coopération avec des partenaires reconnus tels que VirnetX, Datacom Systems, Hot Lava, US Robotics et Packet Design, ainsi qu'au développement en interne de solutions sur mesure, vous trouverez forcément la solution adaptée à vos besoins en matière de sécurité réseau, de prises réseau, de commutateurs et autres technologies de réseau. Rejoignez-nous et profitez de notre expertise ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.titan-commerce.com/de/

À propos de VirnetX Gabriel

Gabriel Connection Technology™ crée des réseaux privés et sécurisés recourant à VirnetX Secure Domains qui ne sont pas accessibles au public via les DNS standard. Conçu à partir de Gabriel Connection Technology™, Gabriel Collaboration Suite™ fonctionne au sein du domaine sécurisé du client en tant qu'ensemble d'applications essentielles facile à utiliser, qui permet aux entreprises et à leurs employés de communiquer et de collaborer facilement avec leurs homologues, dans un environnement chiffré sécurisé et de bout en bout. Parmi les applications essentielles figurent Secure Mail, Secure Messaging, Secure Voice Call, Secure Share & Sync et Secure Gateway Service, qui sont toutes accessibles via une interface intégrée et facile d'utilisation à partir de dispositifs portables ou de bureau. Gabriel Secure Gateway Service de VirnetX permet aux utilisateurs de configurer et d'accéder à distance à tous leurs services de réseau privé, sans divulguer d'informations relatives au réseau privé, ni ouvrir des ports spécifiques susceptibles de les rendre vulnérables aux attaques ou aux piratages malveillants. Pour en savoir plus sur nos produits et technologies, ainsi que sur la manière dont ils peuvent vous aider à vous conformer aux réglementations telles que la loi HIPAA, veuillez contacter notre département des ventes sales@virnetx.com ou vous rendre sur https://www.gabrielsecure.com/

