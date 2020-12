Tive zabezpiecza finansowanie kapitałowe serii A na poziomie 12 mln USA

Wspierana przez RRE Ventures i Two Sigma Ventures, spółka Tive oferuje możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym, lokalizację i informacje o stanie każdego elementu łańcucha dostaw.

BOSTON, 15 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Tive, Inc., czołowy dostawca informacji o widoczności globalnego łańcucha dostaw, ogłosił dzisiaj, że zagwarantował rundę inwestycyjną serii A o wartości 12 mln USD od RRE Ventures, a następnie Two Sigma Ventures, z udziałem dotychczasowych inwestorów NextView Ventures, Hyperplane Ventures, One Way Ventures, Fathom Ventures i innych podmiotów. Nowa inwestycja przyczyni się do intensywnego rozwoju działalności firmy i będzie sprzyjać innowacjom w zakresie sprawnego śledzenia przesyłek, alarmów i analiz.

Śledzenie przesyłek jest niezwykle skomplikowane, niemiarodajne i kosztowne. Tive ma zamiar to zmienić, zapewniając możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w cały proces wysyłki, w tym w niezwykle dokładne dane dotyczące lokalizacji i stanu, takie jak temperatura, wstrząsy, ekspozycja na światło i wilgotność. Wprowadzenie na rynek przez Tive pierwszego w branży, kompatybilnego z technologią 5G urządzenia śledzącego jednorazowego użytku spotkało się z dużym zainteresowaniem i aprobatą rynku. Popularność wśród klientów rośnie wraz z dynamicznym wzrostem liczby nowych odbiorców i 570% wzrostem rocznych przychodów, co częściowo wynika z dostawy pierwszego nielitowego urządzenia śledzącego, które stanowi odpowiedź na rynkowe zaniepokojenie związane z bezpieczeństwem i wpływem na środowisko naturalne produktów litowo-jonowych.

„Przemysł wysyłkowy, osiągający wartość 20 bilionów USD zaczyna wymagać coraz więcej - powiedział Raju Rishi, partner generalny w RRE Ventures. - Uczestnicy tego rynku w szybkim tempie wdrażają technologię Tive, aby uzyskać bezpośredni wgląd w swoje przesyłki w czasie rzeczywistym, co gwarantuje im niespotykany dotąd w branży poziom przejrzystości, a także nowe możliwości rzeczywistej interwencji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z przesyłkami. W ciągu czterech lat naszej znajomości z Krenarem, obserwowaliśmy, jak rozwiązanie Tive służące do monitorowania całego łańcucha dostaw zostało intensywnie rozpowszechnione na rynku przez zróżnicowaną bazę klientów. Jednocześnie jesteśmy niezmiernie dumni, że wspieramy cały zespół, budując tym samym firmę wyznaczającą standardy w zakresie monitorowania łańcucha dostaw".

„Biorąc pod uwagę rosnący popyt na kompleksową linię rozwiązań śledzących Tive, oczywistym było, że właśnie teraz nadszedł czas, aby radykalnie zwiększyć naszą zdolność do wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu branży - powiedział Krenar Komoni, dyrektor generalny Tive, Inc. - Uzyskanie wsparcia od RRE Ventures i Two Sigma Ventures, a także naszych obecnych, cenionych inwestorów, oznacza, że możemy wykorzystać ich doświadczenie oraz skoncentrować się na rozwoju naszej platformy zorientowanej na klienta. Dzięki napływowi kapitału na pobudzenie rozwoju, szybciej wprowadzamy produkty na rynek, zwiększamy aktywność handlową i marketingową, wzmacniamy pozycję lidera i pogłębiamy naszą obecność na rynku międzynarodowym".

Dzięki zaawansowanej, opartej na danych platformie Visibility as a Service (VaaS), Tive zapewnia możliwość bieżącego monitorowania przesyłek na całym świecie. Za pomocą systemu Tive nadawcy i zewnętrzni dostawcy usług logistycznych (3PL) mogą śledzić i monitorować lokalizację oraz stan swoich produktów podczas transportu. Rozwiązanie VaaS opracowane przez firmę Tive dostarcza dane generowane przez wiodące w branży urządzenia śledzące, dzięki czemu klienci mogą aktywnie optymalizować swoje wysyłki, poprawiać jakość obsługi klienta i uzyskiwać wgląd w łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym. Spółka Tive ma swoją siedzibę w Bostonie, MA. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tive.co.

