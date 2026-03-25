TIXR ERNENNT WAYNE GRIERSON ZUM GESCHÄFTSFÜHRENDEN LEITER FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UND EMEA, WÄHREND DAS UNTERNEHMEN SEINE INTERNATIONALE EXPANSION BESCHLEUNIGT

Der frühere Geschäftsführer von Motorsport Events und ehemalige Betriebsleiter von StubHub International wird die grenzüberschreitende Expansion in den Bereichen Musik, Sport und Live-Entertainment leiten.

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Tixr, ein weltweit führendes Technologieunternehmen für die Modernisierung von Ticketing und Live-Event-Commerce, hat Wayne Grierson zum geschäftsführenden Leiter für das Vereinigte Königreich und EMEA ernannt. Von Tixrs Londoner Büro aus wird Grierson das kommerzielle Wachstum und die strategischen Partnerschaften in der Region leiten und dazu beitragen, die Präsenz von Tixr in einem der aktivsten Märkte der Welt für Live-Entertainment und Sport auszubauen.

Wayne Grierson - Managing Director, UK and EMEA at Tixr

Im Vereinigten Königreich, in Europa sowie in der weiteren EMEA-Region suchen Veranstalter zunehmend nach modernen Alternativen zu herkömmlichen Ticketing-Systemen – Lösungen, die das Fan-Erlebnis verbessern, die Integrität von Veranstaltungen schützen und Partnern mehr Kontrolle über ihre Marke geben. In seiner neuen Funktion wird sich Grierson darauf konzentrieren, ein vielfältiges Portfolio an Veranstaltungsformaten aufzubauen, das Tixrs Präsenz in den USA widerspiegelt.

„EMEA ist ein wichtiger Schwerpunkt für Tixr, und Wayne bringt die Führungsstärke sowie die kommerzielle Disziplin mit, um unsere Präsenz in der Region auszubauen", sagte Robert Davari, Geschäftsführer von Tixr. „Er versteht die Komplexität von Marktplatzmodellen und weiß, wie sich regionale Chancen in nachhaltiges Wachstum umsetzen lassen. Sein Auftrag besteht darin, im Vereinigten Königreich und in EMEA ein Geschäft mit derselben ausgewogenen Mischung aufzubauen, die wir in den USA geschaffen haben, und Veranstaltungsorte, Musik, Sport sowie führende Live-Entertainment-Marken mit einer Ticketing-Plattform zu bedienen, die den heutigen Erwartungen gerecht wird."

Tixr arbeitet seit mehreren Jahren mit Organisationen im Vereinigten Königreich, in Europa sowie im Nahen Osten zusammen und unterstützt ein breites Spektrum an Veranstaltungen – von Sportevents und Festivals über Kultur-Convention-Formate bis hin zu unternehmensgeführten Erlebnissen – darunter Royal Windsor Horse Show (Vereinigtes Königreich), Boxxer (Vereinigtes Königreich), DreamHack (Schweden, Vereinigtes Königreich, USA), Dublin Comic Con (Irland), RuPaul's DragCon (Vereinigtes Königreich, USA), Leicestershire County Cricket Club (Vereinigtes Königreich), Dagenham & Redbridge FC (Vereinigtes Königreich), Esports World Cup (Saudi-Arabien) sowie London Irish Rugby Club (Vereinigtes Königreich). Nach der Eröffnung seines Londoner Büros im Jahr 2023 hat das Unternehmen seine regionale Präsenz weiter ausgebaut und damit die steigende Nachfrage nach modernen Alternativen zu herkömmlicher Ticketing-Infrastruktur unterstrichen.

Zuvor war Grierson als Betriebsleiter bei StubHub International tätig, wo er das operative Geschäft durch eine Phase strategischen Wachstums führte und den Zugang von Fans zu Live-Veranstaltungen außerhalb der USA ausweitete. Vor seiner Tätigkeit bei StubHub hatte Grierson Führungspositionen auf Senior-Ebene bei NBCUniversal Media, eBay, Motorsport Network sowie Deluxe Entertainment Services Group inne. Zuletzt war er Geschäftsführer von Motorsport Events, wo er die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft und die Wachstumsstrategie in den Bereichen Live-Event-Produktion und Publikumsbindung trug.

„Nach zwei Jahrzehnten im Live-Event-Geschäft und in Marktplatzmodellen habe ich erlebt, wie das Ticketing stehen geblieben ist, während sich jeder andere Bereich des Handels weiterentwickelt hat", sagte Grierson. „Tixr baut genau das auf, was diese Branche braucht: eine moderne Plattform, die Herausforderungen für Veranstalter und Spielstätten löst. Wir haben Tools entwickelt, die gegen den Weiterverkauf zu überhöhten Preisen vorgehen, Fans mehr Flexibilität geben und Umsätze erschließen, die herkömmliche Systeme ungenutzt lassen. Das bedeutet, dass unsere Partner ihre Beziehungen zu ihren Fans selbst steuern und nicht durch starre Ticketing-Infrastrukturen eingeschränkt werden. Der Markt im Vereinigten Königreich und in Europa ist bereit für diesen Wandel, und ich freue mich darauf, Partner hier dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten neu zu denken."

Die Ernennung von Grierson unterstreicht Tixrs Bekenntnis zu starker regionaler Führung, mit der Teams vor Ort befähigt werden, lokal zu handeln und die breitere internationale Strategie des Unternehmens voranzubringen. Sie erfolgt in einer Phase, in der Tixr den Übergang von dem Aufbau seiner internationalen Basis hin zur aktiven Skalierung in wichtigen Märkten vollzieht. Mit einer eigens für die Region eingesetzten Führung wird Tixr weiter in Partnerschaften sowie Teams in der Region investieren und seinen veranstalterorientierten Ansatz auf weitere Veranstaltungsorte, Sportrechtehalter und Live-Entertainment-Events im gesamten Vereinigten Königreich und in EMEA ausweiten.

Informationen zu Tixr

Tixr ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für die Modernisierung von Ticketing und Live-Event-Commerce und unterstützt Künstler, Live-Veranstaltungsorte sowie Sportrechtehalter mit Ticketing, Merchandising und zusätzlichen Umsatzquellen. Das preisgekrönte Betriebssystem von Tixr unterstützt weltweit mehr als 700 Partner in 60 Ländern in den Bereichen Sport, Musikfestivals, Veranstaltungsorte und Nightlife, Reisen, Attraktionen, Comedy, Fandom-Conventions und weiteren Segmenten. Das 2013 in Santa Monica, Kalifornien, gegründete Unternehmen Tixr hat herkömmliche Plattformen mit einem neu gedachten Einkaufserlebnis für Fans hinter sich gelassen, das nichts mehr mit klassischem Ticketing gemein hat. Mit einem über die Plattform abgewickelten globalen Transaktionsvolumen von nahezu 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2025 zählt Tixr zu den weltweit größten Ticketing-Unternehmen, die von ihren Gründern geführt und kontrolliert werden, und verfügt über bedeutende Kapitalzusagen führender Investoren, darunter Dragoneer Investment Group, Verance Capital sowie Sony. Weitere Informationen zu Tixr und bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie auf Tixr.com und creators.tixr.com.

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