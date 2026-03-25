TIXR NOMME WAYNE GRIERSON DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE ROYAUME-UNI ET L'EMEA, ALORS QUE L'ENTREPRISE ACCÉLÈRE SON EXPANSION INTERNATIONALE

L'ancien directeur général de Motorsport Events et directeur opérationnel de StubHub International se prépare à diriger l'expansion internationale dans les domaines de la musique, du sport et du spectacle en direct.

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tixr, leader technologique mondial qui modernise la billetterie et le commerce d'événements en direct, a nommé Wayne Grierson au poste de directeur général pour le Royaume-Uni et la région EMEA. Basé au bureau de Tixr à Londres, M. Grierson dirigera la croissance commerciale et les partenariats stratégiques dans la région, contribuant ainsi à élargir la présence de Tixr dans l'un des marchés les plus actifs au monde dans le domaine du divertissement en direct et du sport.

Wayne Grierson - Managing Director, UK and EMEA at Tixr

Au Royaume-Uni, en Europe et dans l'ensemble de la région EMEA, les organisateurs sont de plus en plus à la recherche d'alternatives modernes à la billetterie traditionnelle - des solutions qui améliorent l'expérience des supporters, protègent l'intégrité des événements et donnent aux partenaires un plus grand contrôle sur leur marque. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, W. Grierson se mettra l'accent la constitution d'un portefeuille diversifié de types d'événements reflétant l'empreinte américaine de Tixr.

« L'EMEA est une priorité pour Tixr et Wayne possède le leadership et la discipline commerciale nécessaires pour renforcer notre présence dans la région », a déclaré Robert Davari, PDG de Tixr. « Il comprend la complexité du marché et la manière de traduire les opportunités régionales en une croissance soutenue. Sa mission consiste à développer une activité au Royaume-Uni et dans la région EMEA avec le même mélange équilibré que nous avons établi aux États-Unis, au service des salles de spectacles, de la musique, du sport et des grandes marques de divertissement en direct avec une plateforme de billetterie conçue pour répondre aux attentes actuelles. »

Depuis plusieurs années, Tixr travaille avec des organisations au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient, soutenant un large éventail d'événements - des sports et des festivals aux conventions culturelles et aux expériences menées par des entreprises - y compris le Royal Windsor Horse Show (Royaume-Uni), Boxxer (Royaume-Uni), DreamHack (Suède, Royaume-Uni, États-Unis), Dublin Comic Con (Irlande), RuPaul's DragCon (Royaume-Uni, États-Unis), Leicestershire County Cricket Club (Royaume-Uni), Dagenham & Redbridge FC (Royaume-Uni), Esports World Cup (Arabie Saoudite) et London Irish Rugby Club (Royaume-Uni). Après l'ouverture de son bureau à Londres en 2023, la société a continué d'étendre son empreinte régionale, au gré de la demande croissante d'alternatives modernes aux anciennes infrastructures de billetterie.

W. Grierson était auparavant directeur opérationnel de StubHub International, pour qui il a dirigé les opérations pendant une période de croissance stratégique et élargi l'accès des fans à des événements en direct en dehors des États-Unis. Avant de rejoindre StubHub, W. Grierson a occupé des postes de direction chez NBCUniversal Media, eBay, Motorsport Network et Deluxe Entertainment Services Group. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de Motorsport Events, où il a dirigé l'ensemble des opérations commerciales et la stratégie de croissance en matière de production d'événements en direct et d'engagement du public.

« Après deux décennies passées dans le domaine des événements en direct et des plateformes de commerce en ligne, j'ai vu la billetterie rester figée alors que tous les autres secteurs du commerce évoluaient », a déclaré M. Grierson. « Tixr développe ce dont le secteur a besoin, c'est à dire une plateforme moderne qui résout la complexité à laquelle les promoteurs et les sites sont confrontés. Nous avons mis au point des outils qui permettent de lutter contre le marché noir, d'offrir une certaine souplesse aux supporters et de dégager des recettes que les systèmes traditionnels ne permettent pas d'obtenir. Cela signifie que nos partenaires s'approprient leurs relations avec les fans et ne sont pas enfermés dans une infrastructure de billetterie rigide. Les marché britanniques et européens sont prêts pour ce changement, et je suis impatient d'aider les partenaires à repenser ce qui est possible. »

La nomination de W. Grierson souligne l'engagement de Tixr en faveur d'un leadership régional fort, permettant aux équipes d'agir localement et de faire progresser la stratégie internationale de l'entreprise. La nomination de W. Grierson intervient au moment où Tixr passe de la construction de ses fondations internationales à une expansion active sur les marchés clés. Avec une direction dédiée en place, Tixr va continuer d'investir dans des partenariats et des équipes à travers la région, apportant une approche d'organisateur d'abord à plus de lieux, de propriétés sportives et d'événements de divertissement en direct à travers le Royaume-Uni et la région EMEA.

À propos de Tixr

Tixr est un leader technologique mondial qui modernise la billetterie et le commerce des événements en direct, en activant la billetterie, les marchandises et les recettes auxiliaires pour les artistes, les lieux d'événements en direct et les propriétés sportives. Le système d'exploitation primé de Tixr active plus de 700 partenaires à l'échelle mondiale dans les domaines du sport, des festivals de musique, des lieux et de la vie nocturne, des voyages, des attractions, de la comédie, des conventions de fandoms, et plus encore dans 60 pays. Fondée en 2013 à Santa Monica, en Californie, Tixr a évolué au-delà des plateformes traditionnelles en proposant aux fans une nouvelle façon d'acheter qui n'a rien à voir avec la billetterie traditionnelle. Traitant près d'un milliard de dollars de transactions mondiales via sa plateforme en 2025, Tixr est l'une des plus grandes sociétés de billetterie au monde, dirigée et contrôlée par ses fondateurs, avec des engagements de capitaux importants de la part d'investisseurs de premier plan, dont Dragoneer Investment Group, Verance Capital et Sony. Pour en savoir plus sur Tixr et découvrir les événements à venir, veuillez consulter Tixr.com et creators.tixr.com.

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