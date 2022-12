Todos a bordo do Heathrow Festive Express

LONDRES, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Heathrow Express — a rota mais rápida entre o centro de Londres e o aeroporto de Heathrow — lançou hoje o Festive Express. Até 7de dezembro, quem for sortudo o bastante para desfrutar do serviço terá uma viagem mais alegre, já que um de seus vagões foi transformado em um ambiente festivo encantador.

De hoje até quarta-feira, os duendes de Natal estão à disposição para cumprimentar os passageiros à medida que embarcam, onde estarão cercados por luzes cintilantes e pelo som dos sinos de trenó. Uma vez sentados, os passageiros podem se encantar em um vagão mágico, decorado com enfeites coloridos, cheio de caixas, e que corre nos trilhos com muita diversão festiva. Durante a viagem, as famílias poderão escrever uma carta ao Papai Noel. Além disso, surpresas especiais, incluindo a distribuição de um Bilhete Dourado e a chance de ganhar uma sessão de compras, serão oferecidas nos três dias.

O maior explorador vivo do mundo, Sir Ranulph Fiennes, foi o primeiro a desfrutar do Festive Express, embarcando em uma expedição natalina em busca do espírito do Natal. Os preparativos para o experiente viajante foram capturados em vídeo antes de sua partida. Sir Ranulph Fiennes disse: "Se, como eu, você viaja muito e planeja uma aventura para este Natal, então não deixe de fora a Estação Paddington de Londres. O Heathrow Festive Express é uma maneira encantadora de entrar no espírito natalino.

Além disso, para aqueles que viajarem pelo resto de dezembro, a alegria continua, já que, até 6de janeiro, uma árvore de Natal estará no centro das atenções na Estação de Paddington, coberta de balões brilhantes e decoração vintage. Os passageiros mais jovens ficarão entusiasmados com uma versão em miniatura do Heathrow Express correndo nos trilhos ao redor da árvore em um ambiente nevado.

Por fim, de 12 a 23de dezembro, ninguém que passar pela Estação Paddington de Londres deve perder a atmosfera festiva, quando apresentações ao vivo de cantores de coral percorrerão a estação e oportunidades de fotos dignas do Instagram estarão preparadas para encantar a todos os viajantes.

O Heathrow Express é uma experiência livre de estresse que leva apenas 15 minutos para chegar ao seu destino, com cabines espaçosas, Wi-Fi gratuito e um sistema de entretenimento a bordo. Além disso, crianças de até 15 anos de idade viajam gratuitamente*, tornando a jornada ao Polo Norte (ou qualquer outro destino) a viagem com o melhor custo-benefício.

O vagão Heathrow Festive Express está disponível para os passageiros por ordem de chegada e de acordo com a lotação, e está incluído no valor do ingresso regular. Acesse www.heathrowexpress.com para reservar passagens e siga @HeathrowExpress para obter atualizações sobre o #FestiveExpress de Heathrow.

* Termos e condições da viagem gratuita para crianças

Crianças com até 15 anos de idade viajam gratuitamente na Express Class quando acompanhadas por um adulto pagante, ou podem viajar desacompanhadas, se tiverem comprovante de viagem aérea, como uma reserva de voo ou cartão de embarque válido. Um documento de identidade será exigido.

O Heathrow Express não se responsabilizará por crianças que estejam viajando sozinhas. Os pais/tutores que permitirem que seus filhos viajem desacompanhados fazem isso por sua própria conta e risco.

Crianças com até 15 anos de idade viajam gratuitamente na Business First, somente se acompanhadas por um adulto que tiver comprado uma passagem Business First. Crianças não podem viajar desacompanhadas na Business First.

Até nove crianças podem viajar de uma só vez com um adulto pagante.

Mesmo que viajando gratuitamente, as crianças precisam de passagens. Uma criança não pode comprar uma passagem online por conta própria, mas sua passagem pode ser comprada junto com a de um adulto. As crianças que viajarem sozinhas precisam obter uma passagem com um membro da equipe do Heathrow Express, no terminal, na estação ou a bordo.

O Heathrow Express é um serviço de trem ininterrupto de alta qualidade da Estação Paddington para os Terminais 2 e 3 de Heathrow, e com mais seis minutos para o Terminal 5, e uma transferência gratuita disponível para o Terminal 4. Com seus trens elétricos levando 15 minutos, o serviço oferece a maneira mais rápida, confiável e sustentável de ir e voltar do aeroporto central da Grã-Bretanha. Como um serviço de aeroporto dedicado, ele também oferece aos passageiros uma maneira tranquila e confortável de viajar, com suas cabines espaçosas projetadas para oferecer capacidade extra de bagagem.

Assista aos preparativos de Sir Ranulph antes de embarcar no Heathrow Festive Express, aqui:

