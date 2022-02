TOGETHER GROUP VYTVÁRA POPREDNÚ SKUPINU AGENTÚR ŠPECIALIZUJÚCICH SA NA LUXUS A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Popredné agentúry dnes oznámili, že prostredníctvom spoločnosti Together Group budú poskytovať služby svetovým značkám. Ide o:

PURPLE – Ocenená komunikačná agentúra špecializujúca sa na módu, krásu, luxusný životný štýl, s pobočkami v Londýne, New Yorku, Los Angeles , Miami a Hongkongu. Medzi jej klientov patria značky BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 and Maison Francis Kurkdjian , ILIA, fresh, EDITION Hotels a PUBLIC Hotels.

– Ocenená komunikačná agentúra špecializujúca sa na módu, krásu, luxusný životný štýl, s pobočkami v Londýne, New Yorku, , a Hongkongu. Medzi jej klientov patria značky BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 and , ILIA, fresh, EDITION Hotels a PUBLIC Hotels. King & Partners – Agentúra, ktorá poskytuje služby v oblasti stratégie, budovania značky, kreativity, marketingu a elektronického obchodu pre výnimočné značky ako sú Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton , Brady Brand , SKIMS a Auberge Resorts Collection. Sídli v New Yorku a pobočky má v Los Angeles a Miami .

– Agentúra, ktorá poskytuje služby v oblasti stratégie, budovania značky, kreativity, marketingu a elektronického obchodu pre výnimočné značky ako sú Neuehouse, Fotografiska, The , , SKIMS a Auberge Resorts Collection. Sídli v New Yorku a pobočky má v Los Angeles a . Nopedia & Associates – Agentúra pre stratégiu, dizajn, obsah a produkciu značky so zameraním na architektúru, dizajn a zastavané prostredie s kanceláriami v Londýne a New Yorku. Medzi jej klientov patria Mareterra, Related, Waldorf Astoria , Neom a Rolex.

– Agentúra pre stratégiu, dizajn, obsah a produkciu značky so zameraním na architektúru, dizajn a zastavané prostredie s kanceláriami v Londýne a New Yorku. Medzi jej klientov patria Mareterra, Related, , Neom a Rolex. Construct – Kreatívna konzultačná spoločnosť a agentúra vedená ženami známa tvorbou ikonických značiek ako Aman, Claridges a Frette a trvalými transformačnými partnerstvami so značkami ako Harrods.

Okrem toho získala Together Group na podporu vstupu a rastu značiek na dôležitý čínsky trh spoločnosť Hot Pot China, špecialistu na digitálny marketing s pobočkami v Londýne a Šanghaji, ktorý vyvíja a realizuje trhové stratégie pre klientov v Číne vrátane značiek Liberty, Fortnum a Mason a La Perla.

Stratégia spoločnosti Together Group predpokladá tento rok ďalšiu expanziu svojej luxusnej platformy, ktorá priťahuje kreatívne, digitálne a marketingové agentúry s osobitným zameraním na dáta a technológie, obsah a aktiváciu.

Dr. Christian Kurtzke, generálny riaditeľ spoločnosti Together Group, dnes povedal: „Budujeme skutočne rôznorodú skupinu agentúr zameraných na luxusný životný štýl, ktorá oslavuje dynamický prístup kombinovania synergických agentúr pracujúcich jednotne s cieľom poskytovať špičkové služby na mnohých úrovniach. Náš model kombinuje výhody popredných zakladateľských agentúr s výhodami väčšej globálnej organizácie."

V rámci počiatočného kolektívu viac ako 300 zamestnancov a 14 pobočiek si agentúry skupiny zachovajú svoju vlastnú identitu, kultúru a tímy vyššieho vedenia. Plne zosúladení ako akcionári Together Group budú podporovať spoluprácu v rámci celej skupiny a poskytovať integrovanejšie a kreatívnejšie riešenia pre našich klientov.

„Máme všetky zložky pre významný organický rast, ako aj na prilákanie ďalších vysokokvalitných agentúr, aby selektívne budovali doplnkové služby," dodal Dr. Kurtzke, bývalý generálny riaditeľ Porsche Design a predtým hlavný riaditeľ v Boston Consulting Group.

„Spoločne máme ako skupina jedinečnú spojenú silu pri transformácii, uvádzaní na trh a raste značiek v oblasti módy, hoteliérstva a životného štýlu," hovorí Tony King, generálny riaditeľ King & Partners.

„Všetci zakladatelia agentúr a ich tímy sú z dlhodobého hľadiska oddaní spoločnosti Together Group a jej spoločnému spôsobu práce," hovorí Fergus Lawlor, generálny riaditeľ spoločnosti PURPLE. „Pre nás to nie je prostriedok na únik. Považujeme to skôr za investíciu pre PURPLE a nie za predaj: investovali sme našu agentúru do skupiny a sme veľmi nadšení, že môžeme pokračovať v jej raste."

„Pre zakladateľov agentúr sme vytvorili kompletnú novú alternatívu, ktorá prekonáva tradičný model predaja a ktorá umožňuje zakladateľom zachovať si rozhodujúce postavenie," vysvetľuje Paul Sheehy, podnikateľ v segmente kreatívnych agentúr, ktorý spolu s Bradom Fryom, riadiacim partnerom MatCap, založili spoločnosť Together Group.

„Náš model rovnako poskytuje investorom výnimočné príležitosti stať sa súčasťou niektorých z najúspešnejších rozširujúcich sa medzinárodných agentúr," uzatvára Brad Fry.

Pre ďalšie informácie o spoločnosti Together Group kontaktujte –

Andrewa Listera – [email protected]

+15165905855

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1750839/Together_Group_Founders.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1750807/Together_Group_Logo.jpg

SOURCE Together Group