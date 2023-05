TOJOY laureatem nagrody podczas szczytu China-Arab Unicorn. Ge Jun uważa, że wspólna platforma gospodarcza to żyzny grunt dla przyspieszenia wzrostu jednorożców

PEKIN, 15 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas chińsko-arabskiego szczytu Jednorożce Inwestycji (ang. Arab-China Unicorn Investment Summit), który odbył się w Abu Dabi 9 maja 2023 r. w ramach 12. Dorocznego Zgromadzenia Inwestycyjnego (ang. Annual Investment Meeting, AIM) Grupę TOJOY uhonorowano nagrodą „Unicorns Social Impact Awards", którą przyznano za wyjątkowy wkład Grupy TOJOY we wspieranie gospodarki współdzielenia i przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, sekretarz stanu ZEA ds. handlu zagranicznego i wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Przemysłu oraz Dawood Al Shezawi, przewodniczący dorocznego zgromadzenia inwestycyjnego, przekazali nagrodę na ręce dyrektora generalnego Grupy TOJOY, Ge Juna.

Ge Jun podziękował za nagrodę. Wspomniał, że nagroda ta jest rezultatem działań podjętych przez Grupę TOJOY na rzecz promowania i rozwijania gospodarki współdzielenia, a także dążenia do przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych i dalszego wykuwania innowacyjności. Przez ostatnie 32 lata Grupa TOJOY zajmowała się rozwojem opartym na innowacyjności i wniosła ogromny wkład w rozwój społeczeństwa dzięki innowacjom technologicznym i modernizacji usług.

Ge Jun wyraził zadowolenie z faktu, iż tę samą nagrodę przyznano Xiaoyudida (XYDD). XYDD to podmiot, którego działalność gwałtownie się rozwinęła dzięki platformie Grupy TOJOY.

Działalność Grupy TOJOY, przedsiębiorstwa globalnego udostępniającego platformę opartą na dużych zbiorach danych milionom przedsiębiorców, obejmuje ponad 40 miast w Chinach i za granicą. Platforma skupia ponad 2,8 miliona właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw i ponad 18000 zasobów przedsiębiorstw innowacyjnych.

„Dziś wszystkie segmenty rynku światowego muszą się zmieniać i doskonalić. Tylko w Chinach co roku około 10000 innowacyjnych przedsiębiorstw poszukuje różnorakich zasobów, które pomogłyby im w rozwoju, a 10 milionów właścicieli tradycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw dąży do transformacji i modernizacji oraz poszukuje pomocy ze strony wspólnej platformy, którą zapewniamy" - powiedział Ge Jun. Wezwał uczestników konferencji do bardziej uważnego przyglądania się gospodarce Chin, nawiązywania współpracy z chińskimi partnerami, zwiększenia tempa innowacji i wzrostu przy wsparciu Grupy TOJOY i wykorzystania możliwości, jakie daje rynek.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2076122/image_846138_53270211.jpg

