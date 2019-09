Toku estrena dos series asiáticas con héroes que luchan en mundos repletos de aventura y amor

WEST PALM BEACH, Florida, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- TOKU, el canal de televisión con señal lineal y contenido a la carta con una gran variedad de animé, películas y clásicos de culto producidas en Asia, se complace en anunciar el estreno de dos series únicas en su estilo Martial Universe y I Will Never Let You Go.

Martial Universe es una serie de 60 episodios adaptada a la televisión a partir de la popular novela Wu Dong Qian Kun, que se desarrolla durante una época de rivalidades entre clanes en la China antigua. Tras ser desamparado por su clan, el joven Lin Dong (Yang Yang) jura vengarse de los hombres que despojaron a su familia de riqueza y posición. Un día Lin se encuentra un talismán de piedra mágico, que lo dota de una increíble destreza en artes marciales. El tiempo hará que Lin se convierta en un héroe que lucha contra una secta demoníaca que se propone adueñarse del mundo. La serie cuenta también con la estelar actuación de Likun Wang en el papel de Ling Qing Zhu así como la Dirección de Zhang Li. Martial Universe se estrena el miércoles 4 de septiembre a las 10:00 p. m., hora del este.

I Will Never Let You Go es una serie de 51 episodios que narra la historia de una joven errante (Ariel Lin) que posee singulares habilidades para los negocios. Cuando se revela que la joven es en realidad una Doncella Divina destinada a obtener un codiciado tesoro, un sinnúmero de enemigos aparecen para hacerle la guerra. Pronto ella se encuentra con un héroe enmascarado (Vin Zhang), quien se encargará de protegerla de sus adverarios. En el transcurso de su viaje, ellos escapan de muchos peligros y finalmente se enamoran. I Will Never Let You Go se estrena el jueves 5 de septiembre a las 10:00 p. m. hora del este.

Olympusat, Inc. es propietario y operador de TOKU, que en la actualidad se encuentra disponible en Armstrong, AT&T U-verse, Cablevision Optimum, Claro TV, Comcast Xfinity, Hotwire Communications, Consolidated Communications o a demanda por medio de Amazon Prime y watchtoku.com.

Para más información sobre la programación de TOKU, le rogamos visitar tokuhd.com.

