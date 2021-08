Tolly certifie que la solution CloudCampus de Huawei est la meilleure de l'industrie dans cinq fonctionnalités essentielles de réseaux de campus

NANJING, Chine, 7 août 2021 /PRNewswire/ -- Le Tolly Group, un laboratoire d'essai indépendant de renommée mondiale, a récemment publié les résultats de tests comparatifs des solutions de réseaux de campus des principaux fournisseurs. Les résultats montrent que la solution CloudCampus de Huawei est leader du secteur dans cinq fonctionnalités essentielles des réseaux de campus : architecture de solution, gestion automatisée de réseaux, exploitation et maintenance (O&M) intelligentes et garantie d'expérience, sécurité de réseau et ouverture.

Connecter intelligemment tous les éléments et migrer les services vers les nuages sont deux mégatendances que connaissent les réseaux de campus dans le cadre de la transformation numérique actuelle des entreprises. Aujourd'hui, les DSI et les gestionnaires de réseau des entreprises s'efforcent de garantir une expérience utilisateur et applicative face à des services en constante évolution.

Dans ce contexte, Tolly a conçu 61 cas de test, dont 27 nouveaux, en suivant le principe de construction d'un réseau de campus centré sur l'expérience et englobant le cycle de vie complet de l'exploitation et de la maintenance du réseau, depuis la planification et la construction jusqu'à la maintenance et l'optimisation. Dans le même environnement de test, les ingénieurs de Tolly ont testé rigoureusement et de manière exhaustive la solution CloudCampus de Huawei et une solution comparable d'un autre fournisseur leader du secteur.

Les résultats des tests montrent que la solution Cloud Campus de Huawei surpasse celle de l'autre fournisseur, dans la mesure où elle présente une architecture plus simple, un niveau d'automatisation plus élevé, un fonctionnement et une maintenance plus intelligents, une convergence réseau-sécurité plus forte et une meilleure ouverture pour une interopérabilité facile avec les offres de fournisseurs tiers. Grâce à ses avantages dans ces cinq domaines essentiels, la solution CloudCampus de Huawei peut aider les entreprises à réduire le temps et les investissements consacrés à l'exploitation et à la maintenance des réseaux. Elle peut également aider les entreprises à construire des réseaux centrés sur l'utilisateur pour réduire les plaintes des utilisateurs, améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau, réduire les coûts d'exploitation et de maintenance et renforcer l'efficacité opérationnelle.

Kevin Tolly, fondateur et PDG du Tolly Group, a déclaré : « Kevin Tolly, fondateur et PDG du Tolly Group, a déclaré : « Au terme de nos tests complets, nous sommes impressionnés par les caractéristiques convaincantes de la solution CloudCampus de Huawei, telles que l'architecture de gestion à guichet unique, la gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie et une exploitation et une maintenance intelligentes. Nous sommes convaincus que la solution Huawei permettra aux entreprises de saisir les nouvelles opportunités offertes par la transformation numérique à l'ère du cloud. »

« Nous nous félicitons que Tolly ait effectué des tests indépendants et rigoureux de la solution CloudCampus de Huawei. Le rapport de test de Tolly est d'une grande aide pour les clients de tous types et de toutes tailles qui pourront ainsi mieux comprendre la solution CloudCampus de Huawei », a déclaré Li Xing, président du domaine des réseaux de campus pour la ligne de produits de communication de données chez Huawei. « Nous continuerons à suivre notre philosophie « réseau entièrement sans fil, réseau mondial unique, gestion du cloud et exploitation et maintenance intelligentes » et à fournir à nos clients et partenaires les produits et solutions de réseau de campus les plus avancés. »

Pour plus d'informations, veuillez télécharger le rapport complet de Tolly à l'adresse suivante https://e.huawei.com/en/material/networking/campus-network/eca05e2f7a754b75b568fedbe5b64143 .

Pour en savoir plus sur la solution CloudCampus de Huawei, consultez le site : https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network .

