TOMIA et Cumucore lancent avec succès la première intégration 5G SA Roaming entre deux fournisseurs SEPP

Jeter les bases de l'interopérabilité 5G SEPP-to-SEPP.

VIENNE, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TOMIA , leader du marché des solutions de monétisation de l'itinérance et de l'interconnexion, et Cumucore , premier fournisseur de réseaux non publics, annoncent la réussite de l'intégration de leurs SEPP respectifs (Security Edge Protection Proxy) pour permettre une connectivité sécurisée de l'itinérance 5G Standalone (SA). Il s'agit du premier cas de connectivité d'itinérance 5G SA réussie par l'intermédiaire de différents fournisseurs SEPP. Cette avancée constitue un pas en avant pour permettre l'itinérance 5G SA et les services émergents axés sur une meilleure qualité de service (QoS) pour la communauté des opérateurs de téléphonie mobile et les réseaux privés.

En combinant l'expertise de TOMIA en matière d'optimisation de l'itinérance et les solutions de connectivité complètes de Cumucore, ce partenariat offre aux deux fournisseurs l'occasion de tester la fonctionnalité des nouveaux mécanismes de sécurité 5G intégrés dans différents scénarios d'itinérance. TOMIA et Cumucore ont réalisé une preuve de concept (PoC) pour valider l'interopérabilité de leurs SEPP conformément aux directives 3GPP à partir de réseaux de base de paquets 5G dédiés et entièrement virtualisés.

Ilana Tidhar, directrice des produits réseau de TOMIA, a déclaré que « la première intégration de l'itinérance 5G SA à l'aide de SEPP originaires de différents fournisseurs est un événement marquant pour l'industrie. Le SEPP est une fonction cruciale de l'itinérance 5G, non seulement pour garantir des communications sécurisées mais aussi pour ajouter de la valeur à l'activité d'itinérance. Le SEPP facilite les cas d'utilisation innovants liés à l'expérience de l'utilisateur, à l'assurance qualité, à l'optimisation des coûts et plus encore. »

« Ces résultats positifs représentent un avantage évident pour tous nos clients professionnels cherchant à déployer un réseau 5G non public. Il est essentiel pour de nombreux secteurs verticaux, tels que la logistique et les chaînes d'approvisionnement, de pouvoir passer d'un réseau public à un réseau privé, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. La communication SEPP est nécessaire pour y parvenir », a commenté Mika Skarp, chef de produit principal chez Cumucore.

À propos de TOMIA

TOMIA crée des solutions innovantes d'itinérance et d'interconnexion pour les opérateurs du monde entier. Elle fait constamment évoluer ses produits et intègre de nouvelles technologies - telles que VoLTE, 5G, IdO, BCE, A2P et Cloud Numbers - pour permettre aux opérateurs d'adopter les technologies à venir. TOMIA établit des relations significatives avec ses clients et leur permet de faire de même avec leurs partenaires. TOMIA contribue à simplifier un système de plus en plus complexe. Depuis les solutions commerciales agiles jusqu'à la facturation et au règlement automatisés, leurs produits leaders sur le marché couvrent l'ensemble du cycle de vie des accords de vente en gros. Depuis plus de 25 ans, TOMIA travaille en partenariat avec des centaines d'opérateurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.tomiaglobal.com

À propos de Cumucore

Cumucore est spécialisé dans le développement de cœurs de réseaux non publics entièrement virtualisés destinés à être utilisés dans les secteurs verticaux de l'industrie 4.0 et des médias. Il apporte le meilleur de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et de la mise en réseau définie par logiciel (SDN) par des moyens que les fournisseurs traditionnels n'offrent pas. Les experts de Cumucore ont passé plus d'une décennie dans les réseaux mobiles et travaillent dans la NFV et la SDN depuis 2013.

