Tomorrowland 2025 : Surmonter l'adversité grâce à l'unité

En 2025, cet esprit a été véritablement mis à l'épreuve. Quelques jours avant l'ouverture, un incendie inattendu a gravement endommagé l'emblématique scène principale, Orbyz, ce qui a suscité de vives inquiétudes quant à la possibilité d'organiser l'événement. Avec des équipes déjà sur place et des participants du monde entier en route, le défi était immense.

PIXELSCREEN.eu, la société de production de confiance de Tomorrowland, a pris la tête de la coordination sur place et de la restauration visuelle. Soutenue par l'expertise technique d'INFiLED et d'autres fournisseurs, l'équipe a travaillé efficacement pour minimiser les perturbations visuelles et préserver l'atmosphère immersive du festival.

Il ne s'agit pas de l'histoire d'une seule entreprise, mais de ce qui se passe lorsqu'une communauté de production refuse que la musique s'arrête. De la reconstruction d'urgence à la continuité visuelle, et de la Scène principale aux autres lieux immersifs, tout le monde a contribué. C'est ainsi que Tomorrowland 2025 est devenu l'unité en action.

Reconstruire le cœur du festival

Orbyz, la Scène principale de Tomorrowland 2025 a été conçue comme un glacier cosmique, mesurant plus de 50 m de haut et 140 m de large, avec des surfaces lumineuses et des formes cristallines qui définissent l'élément visuel principal du festival.

Lors d'une dernière répétition pyrotechnique, des flammes ont éclaté à l'intérieur de la structure. Heureusement, personne n'a été blessé, mais près de 75 % de la scène principale a été détruite. Pourtant, l'annulation n'a jamais été une option. Les organisateurs ont publié une déclaration dans laquelle ils déplorent la perte d'un "monde vivant et respirant" tout en réaffirmant leur engagement à aller de l'avant.

PIXELSCREEN.eu a immédiatement coordonné les efforts de reconstruction. Comme l'a rappelé plus tard le directeur général, Frank Verstraeten : « La Scène principale d'origine a été détruite par un incendie et nous avons eu moins de 24 heures pour la reconstruire. Cela n'était possible qu'avec un équipement extrêmement fiable et pouvant être installé très rapidement. »

Dans un délai très court, les équipes sur place ont réassemblé une scène principale propre et moderne - de 8 m de haut et 70 m de large - en utilisant près de 700 panneaux LED. La reconstruction a nécessité une précision logistique et une flexibilité technique, soutenues par des fonctionnalités telles que :

Les cadres en alliage de magnésium offrent rigidité et stabilité pour des réglages précis et reproductibles.

L'assemblage par aimant permet une installation rapide et sans effort.

Les goupilles de positionnement assurent un alignement rapide et précis.

Le système de verrouillage rapide permet un verrouillage instantané d'une seule main.

Les chariots de tournée de la série AR offrent un stockage et un transport robustes, en une ou deux piles, et s'adaptent aux camions standards.

Des centaines de panneaux ont été installés en quelques heures. L'installation, associée au système de contrôle COEX 5G de NovaStar, qui prend en charge la transmission des signaux 5G, a permis à l'équipe de contrôle d'ajuster la sortie visuelle pour l'adapter à la disposition improvisée de la scène, afin que tout se déroule sans heurts. Bien que plus simple dans sa forme, la scène reconstruite offrait toujours un impact sensoriel complet - écrans éclatants, éclairage synchronisé et son puissant - prouvant que l'esprit de Tomorrowland n'a pas été altéré.

Au-delà de la Scène principale - Une continuité visuelle à travers le festival

Alors que les équipes travaillaient sans relâche sur Orbyz, des dizaines de scènes à travers le festival ont continué à offrir des expériences immersives grâce à des visuels LED et à une exécution minutieuse.

Freedom Stage

La Freedom Stage (Scène de la liberté) était l'une des plus ambitieuses sur le plan technique. Connue pour ses vastes espaces clos, l'édition 2025 présentait le "ciel flottant", une installation de plafond LED cinétique qui changeait de forme et de lumière au-dessus de la foule. Construite en utilisant des panneaux AMT légers et transparents d'INFiLED, avec une transparence de 70 % et une disposition triangulaire des modules, la structure fournit des images superposées tout en permettant à l'éclairage de la scène, au vent et au son de passer à travers. Il en résulte une ambiance envoûtante, semblable à celle de l'espace, qui se transforme continuellement au cours de chaque set.

The Great Library

The Great Library (la Grande bibliothèque), un lieu en forme de dôme récemment redessiné, a utilisé des écrans LED incurvés intégrés le long de ses arches et de sa toile de fond pour afficher des visuels animés et des flux de caméras en direct. Construite avec des panneaux AR d'INFiLED - capables d'une courbure des modules de ±10° - l'installation s'est enroulée de manière transparente autour du dôme, créant une atmosphère intime et cinématographique.

CORE Stage

Nichée dans la zone forestière de Tomorrowland, la CORE Stage (Scène CORE) est revenue en 2025 avec une identité visuelle distincte - une grande pièce maîtresse composée d'un écran à affichage partagé, entourée de paysages naturels. La conception immersive a offert un contrepoint méditatif aux zones principales stimulées par l'adrénaline.

Ce déploiement généralisé a mis en évidence le rôle joué par les visuels LED, non pas en tant que simple décoration, mais en tant qu'agent liant le tissu de production de Tomorrowland. Tout au long des week-ends, le spectacle ne s'est jamais interrompu - et la magie visuelle n'a jamais faibli.

Le triomphe de l'unité

« PIXELSCREEN.eu assure en exclusivité la fourniture de tous les écrans vidéo de Tomorrowland depuis 22 ans, sans interruption », a déclaré Frank Verstraeten.

Tomorrowland 2025 restera dans les mémoires non pas pour l'incendie, mais pour la façon dont l'événement s'est déroulé. En très peu de temps, les ingénieurs, les équipes, les concepteurs et les planificateurs ont reconstruit ce qui avait été construit pendant des mois, prouvant ainsi que l'unité et l'objectif commun peuvent venir à bout de toute difficulté.

"Unite Forever" - ce n'était pas seulement des mots sur un écran. En 2025, c'est devenu une preuve vivante.

