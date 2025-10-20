Tomorrowland 2025: Widerstände mit Einigkeit überwinden

2025 wurde dieser Geist auf eine harte Probe gestellt. Nur wenige Tage vor der Eröffnung wurde die legendäre Orbyz-Hauptbühne durch einen unerwarteten Brand schwer beschädigt, was ernsthafte Zweifel daran aufkommen ließ, ob die Veranstaltung stattfinden könnte. Da die Crews bereits vor Ort waren und Besucher aus aller Welt auf dem Weg waren, stand man vor einer immensen Herausforderung.

PIXELSCREEN.eu, die bewährte Produktionsfirma von Tomorrowland, übernahm die Leitung der Koordination vor Ort und der visuellen Wiederherstellung. Mit der technischen Expertise von INFiLED und anderen Lieferanten arbeitete das Team effizient daran, visuelle Störungen zu minimieren und die immersive Atmosphäre des Festivals zu bewahren.

In dieser Geschichte geht es nicht um ein einzelnes Unternehmen – es geht darum, was passiert, wenn eine Produktionsgemeinschaft sich weigert, die Musik verstummen zu lassen. Vom Wiederaufbau in dieser Notsituation bis zur visuellen Kontinuität, von der Mainstage bis zu anderen immersiven Veranstaltungsorten – jeder leistete seinen Beitrag. So wurde Tomorrowland 2025 zu einer gelebten Einheit.

Wiederaufbau des Herzstücks des Festivals

Die Orbyz-Hauptbühne bei Tomorrowland 2025 war als kosmischer Gletscher konzipiert – über 50 m hoch und 140 m breit, mit leuchtenden Oberflächen und kristallinen Formen, die das visuelle Herzstück des Festivals bildeten.

Während einer letzten pyrotechnischen Probe brachen innerhalb der Konstruktion Flammen aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber fast 75 % der Hauptbühne wurden zerstört – dennoch kam eine Absage nie in Frage. Die Organisatoren veröffentlichten eine Erklärung, in der sie den Verlust einer „lebendigen, atmenden Welt" beklagten und gleichzeitig ihre Entschlossenheit bekräftigten, weiterzumachen.

PIXELSCREEN.eu koordinierte sofort die Wiederaufbaumaßnahmen. Wie CEO Frank Verstraeten später berichtete: „Die ursprüngliche Hauptbühne wurde durch einen Brand zerstört, und wir hatten weniger als 24 Stunden Zeit, um sie wieder aufzubauen. Dies war nur mit extrem zuverlässiger Ausrüstung möglich, die sehr schnell installiert werden konnte."

Innerhalb eines sehr engen Zeitfensters bauten die Teams vor Ort eine saubere, moderne Ersatz-Hauptbühne mit einer Höhe von 8 m und einer Breite von 70 m aus fast 700 LED-Gehäusen wieder auf. Der Wiederaufbau erforderte logistische Präzision und technische Flexibilität, unterstützt durch Funktionen wie:

Magnesiumlegierungsrahmen sorgen für Steifigkeit und Stabilität für eine präzise, wiederholbare Montage.

Die magnetunterstützte Montage ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation.

Positionierstifte sorgen für eine schnelle und präzise Ausrichtung.

Das Fast-Lock-System ermöglicht die Einhandbedienung für eine sofortige Verriegelung.

Die Transportwagen der AR-Serie bieten robuste Lagerung und Transportmöglichkeiten in Einzel- oder Doppelstapelgrößen, die auf Standard-LKWs passen.

Hunderte von Paneelen wurden innerhalb weniger Stunden aufgestellt. Die Installation, gepaart mit dem COEX 5G-Steuerungssystem von NovaStar, das die 5G-Signalübertragung unterstützt, ermöglichte es dem Steuerungsteam, die visuelle Ausgabe an das improvisierte Bühnenlayout anzupassen, sodass alles reibungslos ablief. Obwohl die umgebaute Bühne in ihrer Form einfacher war, bot sie dennoch ein umfassendes Sinneserlebnis – lebendige Bildschirme, synchronisierte Beleuchtung und kraftvoller Sound – und bewies damit, dass der Geist von Tomorrowland ungebrochen war.

Jenseits der Hauptbühne - Visuelle Kontinuität während des gesamten Festivals

Während die Crews unermüdlich an Orbyz arbeiteten, sorgten Dutzende von Bühnen auf dem Festivalgelände mit LED-Visuals und einer präzisen Umsetzung weiterhin für ein immersives Erlebnis.

Freiheitsbühne

Die Freiheitsbühnegehörte gehörte zu den technisch anspruchsvollsten Bühnen. Die für ihr weitläufiges, geschlossenes Design bekannte Bühne präsentierte sich 2025 mit „Floating Sky" – einer kinetischen LED-Deckeninstallation, die ihre Form und ihr Licht über der Menge veränderte. Die Konstruktion bestand aus leichten und transparenten AMT-Panels von INFiLED mit einer Transparenz von 70 % und einem dreieckigen Modul-Layout. Sie lieferte vielschichtige Visuals und ließ gleichzeitig Bühnenbeleuchtung, Wind und Ton durch. Das Ergebnis war eine faszinierende, weltraumähnliche Atmosphäre, die sich während jedes Sets kontinuierlich veränderte.

Die Große Bibliothek

Die kürzlich neu gestaltete Kuppelhalle, die „Große Bibliothek" nutzte gebogene LED-Bildschirme, die entlang ihrer Bögen und Kulissen integriert waren, um animierte Visualisierungen und Live-Kameraaufnahmen anzuzeigen. Die Installation wurde mit AR-Panels von INFiLED gebaut, die eine Gehäusekrümmung von ±10° ermöglichen, und schloss sich nahtlos um die Kuppel herum an, wodurch eine intime und kinoreife Atmosphäre entstand.

CORE-Bühne

Die CORE-Bühne, die in den bewaldeten Bereich von Tomorrowland integriert ist, kehrte 2025 mit einer unverwechselbaren visuellen Identität zurück - ein großer, geteilter Bildschirm in der Mitte, umgeben von einer natürlichen Kulisse. Das immersive Design bot einen meditativen Kontrapunkt zu den adrenalingeladenen Hauptbereichen.

Dieser weit verbreitete Einsatz unterstreicht die Rolle, die LED-Visuals spielten – nicht als bloße Dekoration, sondern als verbindendes Element in der gesamten Produktion von Tomorrowland. Während der gesamten Wochenenden gab es keine Unterbrechung der Show – und die visuelle Magie ließ nie nach.

Ein Triumph der Einheit

„PIXELSCREEN.eu liefert seit 22 Jahren exklusiv und ununterbrochen alle Videoleinwände für Tomorrowland", so Frank Verstraeten.

Tomorrowland 2025 wird nicht wegen des Brandes in Erinnerung bleiben, sondern wegen der Art und Weise, wie die Veranstaltung zustande kam. In kürzester Zeit bauten Ingenieure, Mannschaften, Konstrukteure und Planer wieder auf, was zuvor in Monaten aufgebaut worden war, und bewiesen damit, dass Einigkeit und ein gemeinsames Ziel jede Störung überwinden können.

„Unite Forever" - das waren nicht nur Worte auf einem Bildschirm. 2025 ist sie der lebende Beweis.

E-Mail: [email protected]

Website: www.infiled.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798915/01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798916/02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798917/03.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798918/04.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED