通知管理員 A.B. 資料宣布已預先安裝 Google Assistant 的 Google 裝置購買者類別認證

如果您購買了已預先安裝 Google Assistant 的 Google 裝置，集體訴訟可能會影響您的權利。

本通知中提供的資訊有英文版，網址為 www.googleassistantprivacylitigation.com

康涅狄格州科爾切斯特, 2024年7月26日 /美通社/ -- 美國加州北區地區法院（「法院」）正在向 Google LLC 和 Alphabet Inc.（「Google」）提出集體訴訟。此案件名為《關於 Google 助理私隱訴訟》，第 19-cv-04286 號 (N.D. Cal.)。訴訟中的原告指稱，即使用戶沒有刻意以熱門字眼 (如「Okay Google」) 觸發 Google Assistant，或在裝置上手動啟動 Google Assistant，Google Assistant 也能啟動並記錄通訊內容。原告稱此類情況為「虛假接受」，並指稱 Google 不當收集、使用和披露由「假接受」產生的用戶音頻錄音，以改善 Google 助理的語音識別能力。原告指稱 Google 的行為，構成違反 Google 在其私隱權政策中向用戶提供的私隱保證，並且屬於加利福尼亞州不公平競爭法（「UCL」）（統稱為「集體索賠」）下的非法行為。Google 否認原告的指控。法院尚未判定誰是誰非，或 Google 是否有錯，但決定集體索賠應以代表「團體」或一群人（包括您）的團體訴訟進行。

如果您包括在此團體中，您必須決定是否 (1) 繼續加入此團體，並受團體索償的案件結果所約束，或 (2) 要求被排除，並保留您對 Google 獨立處理這些索償的權利。只有購買 Google 製造的特定裝置，且其 Gmail 帳戶在特定期間內與此裝置相關聯的買家，才是團體成員。如果您不是團體成員，則無需採取任何行動。

誰在團體以內？

法院認證下列類別：

所有在美國購買 Google 製造裝置的用戶，其中包括：

「用戶」是指在 2016 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 16 日的團體期間，其 Gmail 帳號至少與一台 Google Assistant Enabled Device 相關聯的個人；

「Google Assistant Enabled Device」是預先安裝了 Google Assistant 的裝置；以及

「Google 製造裝置」是指 Google 製造和銷售的支援 Google Assistant 的裝置，包括 Google 的 Pixel 智能手機、智能家庭喇叭 (Google Home、Google Home Mini、Google Home Max、Nest Audio、Nest Mini)、智能顯示器 (Google Home Hub、Nest Hub、Nest Hub Max)、筆記型電腦和平板電腦 (Pixelbook、Pixelbook Go、Pixel Slate)、數碼媒體播放器 (Chromecast 與 Google TV)，以及無線耳機 (Pixel Buds、Pixel Buds A Series、Pixel Buds Pro)。

更詳細的長格式通知，包括準確的團體定義和團體成員的例外情況，請瀏覽 www.googleassistantprivacylitigation.com。

您的權利和選擇

不做任何事情：如果您是團體成員且並無採取任何行動，則您選擇留在團體中，並可分享任何在這種情況下可能獲得的錢或福利。無論是有利或不利，您都將受法院命令和訴訟中所作出的任何判決或解決的約束，並且您將放棄您對 Google 分別提出這些索賠的權利。

排除自己在團體之外： 法院將排除任何及時要求被排除的人士。如果您將自己從團體中排除（即選擇退出），如果有所判給或追討，您將無權獲得金錢或好處。您不會受法院的任何命令或判決的約束，並且您也不會放棄您對 Google 獨立追討這些索償的權利。排除自己的截止日期為 2024 年 9 月 9 日 。有關如何申請排除的具體說明，請瀏覽 www.googleassistantprivacylitigation.com。

審訊在何時、在哪裡進行？

團體律師必須在審訊中證明原告的指控。審訊計劃於 2025 年 9 月 22 日在 United States District Court, Northern District of California, San Jose Courthouse, Courtroom 3, 5th Floor, 280 South 1st Street, San Jose, CA 95113 展開。在審判期間，陪審團和法官將聽取所有證據，以幫助其判定哪一方對於訴訟中的指控是正確的。不保證原告會勝訴，也不保證原告能為團體的全部或部分成員取得賠償。

想要更多資訊？

如果您對自己的權利有疑問，請瀏覽 www.googleassistantprivacylitigation.com，致電 1-877-411-4704，或寫信至：

Google Assistant Privacy Class Action

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P.O. Box 170500

Milwaukee, WI 53217

A.B. Data, Ltd.