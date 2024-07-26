通知行政公司A.B. Data宣布购买了预装谷歌助手（Google Assistant）的谷歌设备者发起的集体诉讼得到法庭认证

如果您购买了预装了“谷歌助手”的谷歌设备，须知有一项集体诉讼可能会影响您的权利。

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康涅狄格州科尔切斯特2024年7月26日 /美通社/ -- 美国加利福尼亚北区联邦地区法院（下称“法院”）将要审理一宗针对Google LLC和Alphabet Inc.（下称“谷歌”）的集体诉讼 此案件名为In re Google Assistant Privacy Litigation（谷歌助手隐私权诉讼），编号19-cv-04286（N.D. Cal.）。 诉讼中的原告指称， 在用户并未刻意以关键字（如“OK 谷歌”）触发谷歌助手， 或在设备上手动启动谷歌助手的情况下，谷歌助手也能启动并记录通讯内容。 原告将这些情况称为“错误识别”，并指谷歌不适当的收集、使用和披露因“错误识别”而产生的用户录音，来提高谷歌助手的语音识别能力。 原告指控谷歌的行为违反了其隐私权政策中向用户所做的隐私权保证，并且是《加州不公平竞争法》（下称“UCL”）规定的非法行为（统称为“集体索赔”）。 谷歌否认了原告的指控。法院并未就被告原告双方对错， 或谷歌是否犯错做出任何裁定，但已决定集体索赔应作为代表“集体”或可能包括您在内的一群人的集体诉讼进行处理。

如果您已参与集体诉讼，您必须决定是否 (1) 继续参与集体诉讼，并受集体索赔案件结果的约束；或者 (2) 要求退出集体诉讼，并保留您单独向谷歌提出相关索赔的权利。 只有购买了谷歌生产的某些设备，且其谷歌邮箱账户在特定时间段内与该设备相关联的人，才是集体诉讼成员。 如果您不是集体诉讼成员，则无需采取任何行动。

谁是集体诉讼成员？

法院认证了以下集体诉讼成员：

美国境内购买了谷歌生产的设备的所有用户，其中：

“用户”是指在2016年5月18日至2022年12月16日的集体诉讼期间，其谷歌邮箱账户与至少一台支持谷歌助手的设备相关联的个人； “支持谷歌助手的设备”是指预装了“谷歌助手”的设备；以及 “谷歌生产的设备”是指谷歌生产和销售的且支持“谷歌助手”的设备，包括谷歌的Pixel智能手机；智能家居扬声器（Google Home、Google Home Mini、Google Home Max、Nest Audio、Nest Mini）；智能显示器（Google Home Hub、Nest Hub、Nest Hub Max）；笔记本电脑和平板电脑（Pixelbook、Pixelbook Go、Pixel Slate）；数字媒体播放器（带Google TV的Chromecast）；以及无线耳机（Pixel Buds、Pixel Buds A系列、Pixel Buds Pro）。



如需查看更详细的长篇幅通知，包括集体诉讼的确切定义和集体诉讼成员资格的例外情况，请访问 www.googleassistantprivacylitigation.com 。

您的权利和选择

不采取任何行动：如果您是集体诉讼成员，但不采取任何行动，则表示您选择继续参与集体诉讼，并有可能获得本案中可能收回的任何款项或利益分成。 您将受所有法院法令以及在诉讼中作出的任何判决或达成的任何和解的约束，无论其结果是有利还是不利，并且您将放弃单独向谷歌提出相关索赔的权利。

退出集体诉讼：法院将排除任何及时要求退出集体诉讼的人员。 如果您退出集体诉讼（即选择退出），您将无权获得收回的任何款项或授予的任何利益。 您将不受法院任何法令或判决的约束，也不会放弃单独向谷歌提出相关索赔的权利。 退出集体诉讼的截止日期为 2024年9月9日 。 有关如何申请退出集体诉讼的具体说明，请访问 www.googleassistantprivacylitigation.com 。

庭审在何时何地进行？

集体诉讼律师必须在庭审中证明原告的指控。 庭审将于2025年9月22日开始，庭审地点位于美国加利福尼亚北区联邦地区法院圣何塞法庭3号审判室（5th Floor, 280 South 1st Street, San Jose, CA 95113）。 庭审期间，陪审团和法官将听取所有证据，以帮助他们裁定哪一方在诉讼中提出的指控是正确的。 无法保证原告一定会胜诉，也无法保证他们一定能为集体诉讼的所有或部分成员争取到赔偿。

需要了解更多信息？

如果您对自己的权利有任何疑问，请访问 www.googleassistantprivacylitigation.com ，或致电1-877-411-4704，或致函：

Google Assistant Privacy Class Action

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