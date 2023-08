Tongwei Group entre au classement Fortune Global 500

CHENGDU, Chine, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 2 août, la liste 2023 du classement Fortune Global 500 a été officiellement publiée. Tongwei Group a été intégré à la liste avec un chiffre d'affaires de 2 148,82 milliards de yuans et s'est classé en 476e position, devenant la première entreprise photovoltaïque au monde à entrer au classement Fortune Global 500. Dans le même temps, Tongwei Group a été classé en 34e position sur la liste Rentabilité des capitaux propres (RCP) avec un taux de rendement net de l'actif de 42,9 %, ce qui en fait la seule société de Chine continentale parmi les 50 premières sociétés avec le RCP le plus élevé. L'intégration de Tongwei Group au classement Fortune Global 500 marque son entrée officielle dans le « club » des entreprises géantes mondiales et illustre son engagement ferme envers l'internationalisation complète.

Tongwei Group Made its Debut on Fortune Global 500 List

Au cours des 41 dernières années, Tongwei Group a connu un développement constant. En tant que leader mondial du polysilicium ultra-pur et des cellules solaires, Tongwei Group détient actuellement la plus grande part de marché mondial dans la production et les ventes de polysilicium ultra-pur. Le volume de ses expéditions de cellules solaires est resté au premier rang mondial pendant six années consécutives. En 2022, Tongwei s'est étendu au secteur des modules et le volume de ses expéditions de modules est entré dans le top 10 mondial. Ses produits photovoltaïques sont exportés dans plus de 40 pays et régions du monde. Tongwei a également été le pionnier du modèle de développement « Fishery & PV Integration » (pêche et intégration photovoltaïque), avec 52 bases « Fishery-PV Integration » établies, atteignant une capacité cumulée connectée au réseau de 3,4 GW. L'énergie photovoltaïque de haute qualité et propre a bénéficié à d'innombrables ménages.

De sa fondation en Chine à son expansion mondiale, de l'intensification de la fabrication chinoise à l'innovation chinoise de pointe, Tongwei Group, en tant que société Fortune Global 500, saisira les opportunités et utilisera toutes les innovations technologiques et tous les produits de qualité pour contribuer à la réponse mondiale au changement climatique, promouvoir la transformation énergétique verte et atteindre les objectifs de neutralité carbone. Il fournira les solutions chinoises et contribuera à la force du groupe Tongwei.

