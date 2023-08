CHENGDU, China, 4 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Na lista da 2 de agosto de 2023 a lista Fortune Global 500 foi oficialmente divulgada. O Tongwei Group fez sua estreia na lista com uma receita de CNY 2148.82 bilhões e ocupou a 476.ª posição, tornando-se a primeira empresa fotovoltaica do mundo a ingressar no Fortune Global 500. Ao mesmo tempo, o Tongwei Group ficou em 34.º lugar na lista Return on Equity (ROE) com uma taxa de retorno de ativos líquidos de 42,9%, tornando-se a única empresa chinesa continental entre as 50 maiores empresas com a maior ROE. A inclusão do Tongwei Group na lista Fortune Global 500 marca sua entrada formal no "clube" das grandes empresas globais e representa o firme compromisso com a internacionalização abrangente.

Tongwei Group fez sua estreia na lista Fortune Global 500 (PRNewsfoto/Tongwei Group)

Nos últimos 41 anos, o Tongwei Group alcançou um desenvolvimento constante. Como líder global em polissilício de alta pureza e células solares, o Tongwei Group atualmente detém a maior participação de mercado global na produção e vendas de polissilício de alta pureza. Suas remessas de células solares permaneceram no topo globalmente por seis anos consecutivos. Em 2022, a Tongwei expandiu para o setor de módulos e suas remessas de módulos entraram entre as dez primeiras em todo o mundo. Seus produtos fotovoltaicos são exportados para mais de 40 países e regiões em todo o mundo. A Tongwei também foi pioneira no modelo de desenvolvimento de "Integração Pesqueira e Fotovoltaica", com 52 bases "Fishery-PV Integration" estabelecidas, alcançando uma capacidade acumulada de conexão à rede de 3,4 GW. A energia fotovoltaica limpa e de alta qualidade tem beneficiado inúmeras residências.

Desde sua fundação na China até sua expansão global, desde o aprofundamento da fabricação chinesa até a liderança na inovação chinesa, o Tongwei Group, como uma empresa Fortune Global 500, irá aproveitar as oportunidades, utilizar cada inovação tecnológica e produto de qualidade para contribuir com a resposta global às mudanças climáticas, promover a transformação para energia verde e alcançar as metas de neutralidade de carbono. Fornecerá soluções para a China e contribuirá com a força do Tongwei Group

