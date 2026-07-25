GAC devient le partenaire automobile officiel du Melbourne City FC et renforce son engagement sur le marché australien

MELBOURNE, Australie, 25 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 24 juillet 2026, GAC et le club de football professionnel australien Melbourne City FC ont officiellement annoncé la signature d'un partenariat stratégique à l'AAMI Park. En tant que membre clé du City Football Group, le Melbourne City FC est l'un des principaux clubs de football professionnels d'Australie, qui se distingue par ses excellents résultats sportifs et son large public de supporters. Dans le cadre de ce partenariat, GAC deviendra le partenaire automobile officiel du Melbourne City FC, renforçant ainsi la présence et l'engagement de la marque sur le marché australien.

En tant qu'acteur de premier plan de la mobilité intelligente et de l'industrie automobile chinoise axée sur l'innovation, GAC poursuit son développement à l'échelle mondiale grâce à l'innovation technologique, à l'excellence de ses produits et à des solutions centrées sur le client. En 2026, GAC a célébré la sortie de sa 30 millionième voiture depuis sa création en 1997, soulignant ainsi ses capacités de production mondiales renforcées, la solidité de ses activités de R&D et la reconnaissance dont elle bénéficie auprès de ses clients du monde entier.

Kevin Shu, CEO de GAC International Australia, déclare : « Le Melbourne City FC possède un palmarès exceptionnel dans toutes les compétitions de l'A-League et, à l'image de ce club, nous nous investissons toujours à 100 % dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons de grandes ambitions pour les années à venir et, à l'image de l'approche adoptée par cette équipe sur le terrain, nous recherchons des moyens à la fois dynamiques et durables de renforcer notre position sur le marché et de créer des liens avec les supporters du club. »

Brad Rowse, CEO du Melbourne City FC, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir GAC Australia au sein de la famille Melbourne City en tant que partenaire automobile officiel. GAC partage notre ambition d'innover, de repousser les limites et d'investir sur le long terme. Nous nous réjouissons à la perspective d'aider GAC à tisser des liens solides avec nos membres, nos supporters et l'ensemble de la communauté locale. »

Dans la foulée de son partenariat avec le Sydney FC, GAC poursuit le développement de ses partenariats sportifs en Australie et renforce son engagement envers la philosophie « In Australia, For Australia ». Grâce à diverses actions de promotion de la marque et d'engagement auprès de la communauté, GAC vise à renforcer ses liens avec les consommateurs locaux.

À l'avenir, GAC continuera à proposer à ses clients australiens des solutions de mobilité intelligentes et durables grâce à des produits de haute qualité, des technologies de pointe et des services adaptés au marché local.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.