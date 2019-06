Tony Robbins, o maior estrategista de vida e negócios, se apresenta no Rio de Janeiro em agosto

Desta vez, o palco do americano será a Jeunesse Arena, espaço multiuso de padrão internacional, considerado um dos mais modernos do país. Tony Robbins fará uma apresentação única na Cidade Maravilhosa e são esperadas mais de 15 mil pessoas, vindas de todo o Brasil e de países da América do Sul e Europa.

Tony Robbins Brasil 2019 promete ser o maior evento do ano no segmento de desenvolvimento pessoal e coaching. É um projeto idealizado pela Indústria do Conhecimento, empresa brasiliense, liderada pelas mulheres Neuma Castelo, Elany Leão e Emiliana Leão, especializada em grandes eventos educacionais e empresariais, em parceria com a Success Resources.

Em mais de 40 anos de carreira, Tony Robbins já impactou a vida de mais de 50 milhões de pessoas, e mais de 100 países, através de seus programas de treinamento. É considerado pela Harvard Business Press e Accenture como um dos "50 principais intelectuais de negócios do mundo". Seu documentário "Eu Não Sou o Seu Guru" é um dos mais assistidos da Netflix brasileira.

O estrategista de vida e carreira, já treinou, pessoalmente, grandes personalidades mundiais como Nelson Mandela, o jogador de futebol americano Tom Brady, a tenista Serena Williams, a apresentadora, atriz e empresária Oprah Winfrey, os atores Leonardo Di Caprio e Hugh Jackman, o fundador da Salesforce Marc Benioff e a equipe do Golden State Warriors - campeã da NBA nos últimos dois anos.

Determinação e foco são características essenciais para a realização de objetivos pessoais e profissionais, prova disso é Elany Leão, uma das fundadoras da Industria do Conhecimento, uma das maiores empresas brasileiras voltada para o desenvolvimento pessoal e humano. Ao lado da irmã, a coach Emiliana Leão, tinha um grande sonho: trazer o maior coach do segmento para o Brasil, e foi com esse desejo, muita Fé e garra, que após 4 anos rodando o mundo participando de palestras, desbancaram outras grandes empresas e trouxeram Tony Robbins pela primeira vez à América Latina.

Sem o domínio do inglês, a comunicação era feita através de tradutores on line, e após muitas tentativas de firmar negócio, Elany foi chamada ao palco por Tony em meio a milhares de pessoas, para responder o que ela estava fazendo lá. Prontamente e sem rodeios ela respondeu: "Meu sonho é te levar ao Brasil, vim para realizar esse sonho"! O convite feito em uma palestra na cidade de Amsterdam recebeu uma resposta positiva de Tony Robbins diante o público presente, e sua vinda se concretizou em 2018.

Elany Leão é atualmente a única CEO mulher de uma empresa que realiza grandes palestras de desenvolvimento pessoal e alta performance no Brasil. Com o desejo de mudar o Brasil e o mundo e torna-los um lugar melhor para as pessoas, após conhecer Tony Robbins, ela descobriu que a melhor maneira de contribuir para essa mudança, seria realizando e apoiando grandes projetos sociais e de empreendedorismo através de sua empresa.

"Foi com muita determinação e foco que conseguimos trazê-lo ao país ano passado. Esse ano vamos fazer o evento no Rio de Janeiro e esperamos impactar mais de 15 mil pessoas do nosso amado Brasil!"

Serviço:

Evento: Tony Robbins Brasil| Rio de Janeiro.

Data: 23 de agosto de 2019.

Horário: Abertura dos portões: 8h / Evento: Das 10h às 20h.

Local: Jeunesse Arena - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401. Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

Realização – Indústria do Conhecimento e Success Resources

