Tony the Tiger® y Shaquille O'Neal sorprenden a las ciudades que alojaron a la superestrella con revolucionarias donaciones de Mission Tiger™

Tony y Shaq sorprenden a los estudiantes y entrenadores de seis distritos escolares de Boston, Cleveland, Los Ángeles, Miami, Orlando y Phoenix: Boston Public Schools, Cleveland Metropolitan School District, Los Angeles Unified School District, Miami-Dade County Public Schools, Orange County Public Schools y Mesa Public Schools. Las donaciones de Mission Tiger ayudarán a proporcionar nuevo equipo deportivo, uniformes y equipo de entrenamiento, así como a reparar las canchas deportivas y a rehabilitar los campos de juego en las escuelas intermedias de esos seis distritos.

"El año pasado, a medida que aumentaba la necesidad de programas deportivos escolares y estos se modificaban para adaptarse a las circunstancias únicas del entorno de formación virtual e híbrida, extendimos nuestro compromiso de ayudar a más niños a acceder al deporte ", comentó Brant Wheaton, director de marketing de Kellogg U.S. para el segmento de cereales listos para el consumo. "A medida que comienza el nuevo año escolar, con la ayuda de nuestro compañero de equipo Shaquille O'Neal, Mission Tiger está aquí para ayudar a garantizar que los juegos puedan reanudarse para los atletas de las escuelas intermedias en estos seis distritos escolares y en los Estados Unidos".

CONTINÚA EL EQUIPO DE ENSUEÑO

Esta donación es la página más reciente en la planilla de juegos de Tony y Shaq, mientras el dúo avanza con el ambicioso objetivo de Mission Tiger de ayudar a 1 millón de estudiantes de secundaria a tener un mejor acceso al deporte para finales de 2021. Como compañeros de equipo, primero ayudaron a estudiantes de escuelas intermedias en Filadelfia a regresar a las canchas en 2020. Con el nuevo cereal de Shaq, Kellogg's Frosted Flakes with Crispy Cinnamon Basketballs, Tony y Shaq podrán ayudar a más niños.

"Ver mi cara en una caja de Kellogg's Frosted Flakes, mi cereal favorito de todos los tiempos, es un sueño hecho realidad", expresó O'Neal. "Lo mejor es que nuestro nuevo cereal ayudará a los niños de todo el país a tener más acceso al deporte . El deporte desarrolla habilidades invaluables que impactarán a estos niños durante el resto de sus vidas".

UN IMPACTO REVOLUCIONARIO

"Gracias a Mission Tiger y a Shaq, podremos realizar las mejoras necesarias en las instalaciones y equipos deportivos de nuestra escuela", señaló Seth Daub, director del Academic Center for Excellence en Orlando, Florida. "Esta donación de Mission Tiger ayudará a los estudiantes de nuestra escuela a tener un acceso mejor y más seguro al deporte en general, y sé que el impacto se sentirá aquí y en otras escuelas lejanas que también reciban donaciones de Mission Tiger para mejorar sus instalaciones deportivas".

Desde 2019, Mission Tiger ha ayudado a más de 760,000 estudiantes de nivel intermedio de todo el país a tener acceso a una vida más saludable gracias al deporte, mediante la remodelación de las instalaciones deportivas, proporcionando camisetas, equipos y más.

Para obtener más información y apoyar la misión, visite MissionTiger.com.

Acerca de Kellogg's Frosted Flakes® Mission Tiger™

Mission Tiger se lanzó en agosto de 2019 con un compromiso de $1 millón para MissionTiger, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a educadores de escuelas públicas en todo el país. Por cada caja de Kellogg's Frosted Flakes® que se venda, se generará una donación de $2* al cargar la factura en Kellogg's Family Rewards™ a través de MissionTiger.com. Gracias a fanáticos que van de costa a costa, estudiantes de escuelas intermedias de todo el país tienen un mejor acceso para practicar deportes. Si algún programa deportivo favorito fue suspendido o si un equipo local necesita nuevos uniformes, visite MissionTiger.com hoy para ver solicitudes de escuelas intermedias que buscan fondos y únase a nuestro equipo. Los proyectos deportivos de Mission Tiger para escuelas intermedias están a cargo de DonorsChoose, el socio de Tony.

*Por cada compra, Kellogg dona $2 a DonorsChoose previa carga de la factura de compra de Kellogg's Frosted Flakes. Donación mínima: $500,000; donación máxima: $1,000,000. Visite MissionTiger.com para obtener instrucciones. Aplica para compras entre el 8/6/20 y el 12/31/21. La factura se debe cargar dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Acerca de Kellogg Company

En Kellogg Company (NYSE: K), nuestra visión es un mundo bueno y justo en el que las personas no solo estén alimentadas sino satisfechas. Estamos alegrando los días y creando un lugar en la mesa para todos a través de nuestras marcas de alimentos confiables. Entre nuestras apreciadas marcas están Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® y muchas más. Las ventas netas en 2020 fueron de aproximadamente $13,800 millones, que comprendían principalmente refrigerios y alimentos prácticos como cereales, productos congelados y fideos. Como parte de nuestra plataforma con propósito Kellogg's® Better Days, estamos ayudando a poner fin al hambre y nos comprometemos a crear mejores días para 3,000 millones de personas para finales de 2030. Visite www.KelloggCompany.com o www.OpenforBreakfast.com.

Acerca de DonorsChoose

DonorsChoose es la principal vía para aportar a las escuelas públicas. Desde el año 2000, 4.9 millones de personas y asociados han contribuido con $1,100 millones para apoyar 2 millones de solicitudes presentadas por maestros por recursos y experiencias educativas para las aulas. Como la plataforma de crowdfunding más confiable para maestros, donantes y administradores de distritos por igual, DonorsChoose revisa cada solicitud, envía los recursos financiados directamente al aula y entrega los agradecimientos y reportes a los donantes y a los líderes escolares. Charity Navigator y GuideStar han otorgado a DonorsChoose, una organización sin fines de lucro 501(c)3, sus calificaciones más altas en transparencia y responsabilidad. Para obtener más información, visite donorschoose.org.

Acerca de Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal es uno de los atletas convertido en uno de los más exitosos empresarios del mundo, cuyos logros tanto dentro como fuera de la cancha se han traducido en una muy apetecida marca de consumo. Como empresario, analista deportivo, DJ, propietario de restaurantes y embajador de marca, el emblemático mantra "Business of Fun" de Shaquille O'Neal resuena a lo largo de cada una de sus innumerables empresas.

La carrera atlética sin precedentes del 15 veces All-Star del básquetbol abarcó casi dos décadas y le propició innumerables premios y honores, entre los que se incluyen Most Valuable Player, Rookie of the Year, cuatro campeonatos y un First Ballot Hall of Famer.

O'Neal, que tiene un doctorado en liderazgo y educación, retribuye a través de una serie de programas filantrópicos anuales, entre los que se incluyen Shaq to School, Shaqsgiving y Shaq a Claus.

El lanzamiento de su comedor Big Chicken en Las Vegas elevó aún más el estatus de Shaquille, ya que se ha posicionado como un exitoso propietario de restaurantes.

Siga a Shaquille O'Neal en Facebook, Twitter e Instagram.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1605839/Kellogg_Company_Mission_Tiger.mp4

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1605838/Kellogg_Company_Tony_the_Tiger_and_Shaq.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1312911/Kelloggs_purple_Logo.jpg

FUENTE Kellogg Company

SOURCE Kellogg Company