Toonaangevend cannabisgeneticabedrijf Barney's Farm annuleert de voorgestelde fusie met PowerPlant, Inc.

De oprichter van Barney's Farm verwijst naar verontrustingen voor investeerders, klanten en de gevestigde naam van het merk als belangrijkste redenen om uit de voorgestelde investeerdersovereenkomst te stappen.

AMSTERDAM, 1 september 2025 /PRNewswire/ -- Barney's Farm Genetics ("Barney's Farm"), een wereldleider in het kweken van cannabiszaden die bekend staat om haar unieke en innovatieve soorten, heeft vandaag bevestigd dat het bedrijf met onmiddellijke ingang niet langer van plan is de voorgestelde fusie te voltooien met PowerPlant, Inc. ("PowerPlant") - een organisatie met als missie het zoeken naar investeerders voor zeer winstgevende cannabiszaden en geneticamerken met een enorm groeipotentieel.

Volgens een woordvoerder van Barney's Farm stapt het bedrijf uit het voorgestelde partnerschap wegens toenemende consternatie over de onregelmatige benadering van het partnerschap door PowerPlant en het niet nakomen van hun contractuele basisverplichtingen jegens Barney's Farm, waaronder het niet overmaken van financiële middelen binnen de contractueel vastgelegde termijn. Barney's Farm verwees ook naar een verontrustend patroon van onbetrouwbare informatie die door leden van de Raad van Bestuur van PowerPlant werd verspreid.

Barney's Farm is een van 's werelds meest bekroonde en prestigieuze cannabiszaadbanken, opgericht en beheerd door Derry Brett, een zeer gerespecteerde en legendarisch figuur in de cannabisindustrie. Met een veertigjarige staat van dienst in missies op zoek naar zaden verspreid over de Himalaya, Europa, Azië en het Midden-Oosten, wordt Brett algemeen erkend voor het ontwikkelen van een aantal van 's werelds meest innovatieve en uitzonderlijke cannabissoorten, waaronder klassiekers als G13 Haze, Dr Grinspoon, Liberty Haze, Cookies Kush, Hindu Kush, Tangerine Dream, Skunk en Widow fenotypes, evenals veel van de moderne, op terpenen gebaseerde hybride genetica die vandaag de dag populair zijn. Hij is ook de visionaire eigenaar van Barney's Coffeeshops, een keten van emblematische cannabislounges in Amsterdam die hij sinds 1992 runt.

"Ik heb een leven lang met veel werk en passie gewerkt om Barney's Farm te laten uitgroeien tot de wereldberoemde grootmacht op gebied van cannabisgenetica die het vandaag de dag is, en ondertussen het vertrouwen gewonnen van consumenten en onze wereldwijde zakenpartners," aldus Brett. "Het behoud van deze gevestigde faam en ervoor zorgen dat Barney's Farm producten van topkwaliteit blijft leveren aan onze toegewijde, trouwe klantenkring is mijn hoogste prioriteit. Na het observeren van de manier waarop PowerPlant, Inc. zaken doet, heb ik definitief besloten dat deze voorgestelde fusie vaarwel zeggen de beste manier is om deze belangen te beschermen."

Barney's Farm Genetics werd in april 1986 opgericht en is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf kan prat gaan op bijna 40 jaar expertise in het kweken van cannabiszaden. Het bedrijf wordt als wereldleider erkend en werkt samen met de beste cannabiskwekers ter wereld om hoogwaardige, innovatieve soorten te leveren voor zowel thuiskwekers als industriële kwekers. Onder het motto "Hoger & Hoger" blijft Barney's Farm zich inzetten voor het verleggen van de grenzen van cannabisgenetica.

