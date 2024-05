Top Eleven 2024 de Nordeus entre dans le champ mondial d'Aptoide

LISBONNE, Portugal, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Nordeus a annoncé aujourd'hui l'intégration de son titre phare Top Eleven - Be a Football Manager à la plateforme Aptoide, ce qui permettra au célèbre jeu mobile de gestion de football d'atteindre de nouveaux publics dans le monde entier.

Le dernier lancement de la plateforme pour le jeu primé Top Eleven s'appuiera sur les capacités de distribution universelle d'Aptoide pour atteindre les fans de football partout dans le monde, y compris la présence croissante de la plateforme aux États-Unis via GamesHub, son partenariat très fructueux avec Digital Turbine pour distribuer des jeux sur les appareils de tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis. Alors que le jeu approche de sa 14e année et compte plus de 300 millions d'utilisateurs enregistrés à ce jour, sa sortie sur Aptoide est un nouveau chapitre passionnant pour Nordeus, basé en Serbie.

« Nous sommes ravis de proposer Top Eleven 2024 à la base mondiale d'utilisateurs d'Aptoide, a déclaré Natasa Vladisavljevic, responsable du marketing produit chez Nordeus. Nous pensons que la plateforme d'Aptoide fournira un canal de distribution extraordinaire pour notre jeu, nous permettant d'atteindre encore plus de passionnés de football sur différentes plateformes. Nous sommes impatients que Top Eleven 2024 apporte de la joie aux joueurs grâce à Aptoide. »

Paulo Trezentos, cofondateur et PDG d'Aptoide, a fait part de son enthousiasme quant à ce partenariat : « L'intégration de Top Eleven dans la plateforme d'Aptoide marque une étape importante dans notre mission de toujours améliorer ce que nous proposons à la fois aux développeurs et aux joueurs. Nous nous engageons à donner à nos utilisateurs l'accès à des applications et des jeux de la plus haute qualité, et notre partenariat avec Nordeus pour apporter son jeu phare de gestion de football sur notre plateforme témoigne de cet engagement. »

Top Eleven 2024 est un jeu de gestion de football free-to-play avec des matchs de football en direct et en 3D, très apprécié pour son gameplay réaliste et ses graphismes époustouflants. Le jeu permet aux joueurs de gérer leur propre club de football, de signer des joueurs vedettes, de créer leur propre stade et de se mesurer à d'autres managers du monde entier en temps réel.

À propos d'Aptoide

Aptoide est la principale plateforme de distribution d'applications et de traitement des paiements, avec plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Disponible sur de multiples canaux, notamment Android, la télévision et l'automobile, Aptoide offre aux développeurs un partenariat de confiance et d'expérience, avec une compréhension approfondie de tous les écosystèmes.

En savoir plus : https://en.aptoide.com/

À propos de Nordeus

Nordeus est une société de jeux mobiles basée à Belgrade, en Serbie, qui emploie plus de 220 personnes dans le monde entier. Son jeu Top Eleven - Be a Football Manager est le jeu mobile de gestion de football le plus populaire au monde, qui compte actuellement plus de 300 millions d'utilisateurs enregistrés. Animée par son rêve de créer des jeux compétitifs, l'entreprise permet à des millions de personnes à travers le monde de devenir des champions. En juin 2021, Nordeus a intégré la famille Take-Two Software Interactive, l'un des groupes d'entreprises les plus innovants et les plus créatifs de l'industrie du divertissement. Nordeus a récemment ajouté Golf Rival à son portefeuille, dans le cadre du label Zynga.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4688965/Aptoide_Logo.jpg