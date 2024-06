TOPBAND présente des solutions complètes de stockage d'énergie à l'EES Europe 2024, favorisant le développement de l'industrie des nouvelles énergies

MUNICH, le 22 juin 2024 /PRNewswire/ -- Du 19 au 21 juin, l'EES Europe 2024 s'est tenue au New International Expo Center à Munich, en Allemagne. TOPBAND a fait une apparition remarquée lors de cette exposition leader de l'industrie, présentant ses solutions complètes de stockage d'énergie pour des scénarios tels que le stockage d'énergie commercial et industriel, le stockage d'énergie résidentiel, le stockage d'énergie de secours et le stockage d'énergie portable. Ces démonstrations ont pleinement illustré la capacité de TOPBAND à intégrer et utiliser son système technologique complet des « Four Electrics and One Network » (Quatre électriques et un réseau) (contrôle électrique, moteur, batterie, puissance et plateforme IdO) pour soutenir l'industrie des nouvelles énergies.

L'engagement fondamental de TOPBAND, « la technologie a de la valeur », était évident dans sa gamme complète de produits et solutions. En tant que leader de l'innovation dans l'industrie des nouvelles énergies, TOPBAND offre à ses clients des services complets, des composants aux produits finis en passant par les solutions systèmes, grâce à ses technologies centrales indépendantes et contrôlables « 1Cell 1Cloud 3S » (cellule, plateforme cloud, BMS, PCS, EMS). Lors de cette exposition, TOPBAND a présenté de nouvelles solutions complètes de stockage d'énergie pour des applications commerciales/individuelles, résidentielles, industrielles, les aires de services autoroutières, et d'autres scénarios d'application, répondant parfaitement aux besoins diversifiés des clients Les points forts de la présentation de TOPBAND sont les suivants : La batterie lithium intelligente haute tension BMS, le stockage d'énergie portable 3600W, le T-Premium 12100, le stockage d'énergie résidentiel RS-RH Series et l'onduleur hybride triphasé sont très bien accueillis et appréciés par les clients sur place. En particulier, TOPBAND a dévoilé ses solutions innovantes de BMS de stockage d'énergie résidentiel haute tension et de systèmes de micro-stockage d'énergie pour balcons, répondant aux défis actuels du marché européen.

La philosophie de partenariat inébranlable de TOPBAND cherche constamment à coopérer et à se développer avec les partenaires de l'industrie. Pendant l'exposition, TOPBAND a conclu une coopération stratégique avec un nouveau client du secteur des nouvelles énergies, franchissant ainsi une étape clé dans la mise en place du marché européen. En juin 2023, l'usine roumaine de TOPBAND en Europe a atteint une production de masse réussie. Cela renforce l'agilité de TOPBAND en matière de capacité de livraison et permet à l'entreprise d'intégrer ses ressources internes avantageuses et les ressources de ses clients externes pour parvenir à des résultats gagnant-gagnant. Grâce à cette coopération stratégique lors de l'exposition, TOPBAND va encore élargir son marché européen et continuer à renforcer sa stratégie de déploiement mondial.

Les solutions complètes de stockage d'énergie présentées par TOPBAND lors de cette exposition mettent en évidence ses réalisations innovantes issues de nombreuses années de travail approfondi dans l'industrie des nouvelles énergies, et peuvent soutenir une variété de nouveaux scénarios de stockage d'énergie. Cela reflète les avantages uniques que TOPBAND a acquis grâce à des percées technologiques continues. En même temps, TOPBAND accélère le rythme de son déploiement mondial. Avec la conviction « centrée sur le client », TOPBAND construit activement un système de service mondial capable de répondre rapidement aux besoins des clients et de réaliser des livraisons agiles.

À l'avenir, TOPBAND continuera de défendre ses valeurs fondamentales d'« Agilité, - Innovation - Partenariat », en promouvant de nouveaux progrès dans la technologie de stockage d'énergie. En collaborant avec des clients et des partenaires industriels mondiaux, TOPBAND vise à contribuer activement au processus mondial de réduction des émissions de carbone, créant un avenir plus intelligent et à faible émission de carbone pour tous.

