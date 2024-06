TOPDON À POWER2DRIVE : APERÇU DE L'AVENIR

ROCKAWAY, New Jersey, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON est heureux d'annoncer sa participation à Power2Drive Europe 2024, le premier salon international consacré aux infrastructures de recharge et à l'e-mobilité. En tant que leader de l'innovation en matière de solutions de recharge de véhicules électriques, TOPDON présente une gamme de produits diversifiée conçue pour répondre à tous les besoins de recharge. Nos produits d'exposition comprennent la solution PulseQ AC Portable efficace, les solutions avancées PulseQ AC Lite et Pro, conçues pour un usage domestique, et le BoostQ DC Fast polyvalent, parfaits pour un usage commercial.

Pour ceux qui recherchent une commodité inégalée, le PulseQ AC Portable est votre compagnon de voyage idéal. Si la recharge intelligente et efficace est votre priorité, les modèles PulseQ AC Lite et AC Pro offrent une technologie de pointe et des fonctionnalités intelligentes. Pour les entreprises, les propriétaires de flottes de véhicules, l'hôtellerie et les centres commerciaux, la gamme BoostQ fournit des solutions de recharge commerciale rapide sur mesure qui garantissent l'efficacité et la fiabilité. Vous cherchez d'autres solutions de recharge pour véhicules électriques ? Plongez dans le monde de la mobilité électrique de TOPDON sur notre site officiel https://emobility.topdon.com/ !

Retrouvez-nous au salon Power2Drive Europe au Messe München. Nous vous invitons à visiter notre stand dans le hall 6, C6.574, du 19 au 20 juin, pour découvrir ces solutions de recharge révolutionnaires et voir directement comment TOPDON mène l'avenir de la mobilité durable.

Contact :

Pour toute demande des médias, veuillez contacter le service marketing de TOPDON à l'adresse [email protected]