TOPDON au salon Automechanika Frankfurt 2024 : pionnier de l'innovation diagnostique

ROCKAWAY, New Jersey, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 10 au 14 septembre, TOPDON présentera ses technologies de pointe à l'Automechanika Frankfurt, le plus important salon mondial du marché secondaire de l'automobile. Nous présenterons de nouvelles solutions de diagnostic pour les voitures et les motos, ainsi que nos derniers testeurs de batterie, chargeurs, démarreurs et caméras thermiques.

Notre espace d'exposition de 56 mètres carrés sera stratégiquement divisé en trois zones thématiques : outils de diagnostic, entretien des batteries et caméras thermiques. Points forts :

TopScan et TopScan Moto: scanners révolutionnaires pour autos et motos, qui transforment votre smartphone en un outil de diagnostic intelligent.

Série Phoenix: outils de diagnostic avancés reconnus pour leurs capacités complètes et leur facilité d'utilisation, y compris le nouveau Phoenix Lite 3, ainsi que les modèles phares Phoenix Smart et Max.

Tornade120000: chargeur haute capacité de 120A pour une programmation automobile de qualité.

V4500Plus et V2200Air: combinaison de testeurs de batterie, de pompes à air et de démarreurs d'urgence, conçus pour la performance des véhicules et la sécurité en cas d'urgence.

Séries TC et TS: imageurs thermiques de précision pour le diagnostic des problèmes liés à la chaleur dans les systèmes des véhicules, désormais étendus aux applications domestiques, électriques, industrielles et extérieures grâce à un matériel et à un logiciel améliorés. Les modèles TC004 et TC005 sont dotés de nouvelles fonctions de détection des véhicules qui améliorent encore l'efficacité du diagnostic.

Pour plus d'informations, consultez le site www.topdon.com.

Rejoignez-nous au salon Automechanika de Francfort pour découvrir les dernières innovations de TOPDON dans le domaine de l'industrie automobile. Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans le Hall 9.0 - F35!

À propos de TOPDON

Fondé en 2017, TOPDON est un fournisseur d'outils et de solutions de base, intermédiaires et avancées pour les techniciens professionnels et les bricoleurs. TOPDON compte plus de 250 ingénieurs talentueux et possède plus de 500 brevets et droits d'auteur de logiciels. La technologie de pointe de l'entreprise aide les garages à minimiser les temps d'arrêt et à maximiser les profits. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.topdon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2482132/Topdon_logo_Logo.jpg