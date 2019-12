Topseat ganha processo de violação de patente contra um importante varejista europeu do mercado "faça você mesmo"

MUNIQUE, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Topseat International, Inc. ("Topseat") anunciou hoje que ganhou o processo de violação de patente relativo a certos tipos de assentos para vasos sanitários contra a Hornbach Baumarkt AG ("Hornbach"), varejista alemão do mercado "faça você mesmo".

Contexto

A Topseat possui vários direitos de propriedade intelectual em assentos de vasos sanitários, inclusive a patente EP3205497 da Topseat, protegendo a tampa e o assento de vasos de compósito laminar. A Hornbach ofereceu assentos de vasos sanitários utilizando essa invenção. Devido a isso, a Topseat, representada pela firma de advocacia alemã composta de advogados e advogados de patentes, a BARDEHLE PAGENBERG, em Munique, processou a Hornbach por violação de patente na Alemanha. No dia 21 de junho de 2019, o tribunal distrital de Mannheim (caso 7 O 122/18) confirmou a violação da patente EP3205497 da Topseat pela Hornbach, e concedeu todas as reivindicações solicitadas pela Topseat, inclusive indenizações e ordens judiciais. A Hornbach recorreu inicialmente da decisão, mas retirou a apelação em novembro de 2019. Com a retirada do recurso da Hornbach, a decisão judicial do tribunal distrital de Mannheim foi declarada final. Assim sendo, a Hornbach está proibida de oferecer, comercializar e/ou utilizar os assentos dos vasos impugnados.

"A decisão do tribunal alemão é uma vitória do nosso processo de violação de patente, visando tornar os infratores responsáveis por usar nossos direitos valiosos de propriedade intelectual, sem que nenhum pagamento fosse efetuado", disse David Wu, diretor executivo da Topseat. "Procuramos fazer com que nossos direitos de patente sejam rigorosamente cumpridos nos países da União Europeia onde nossas inovações têm sido fundamentais para o nosso sucesso no mercado." Espera-se assim que a decisão judicial confirmando a violação tenha influência no mercado da UE.

Sobre a Topseat

A Topseat é a líder global em design, produção e perfeição em assentos de vasos sanitários, sendo reconhecida internacionalmente por sua inovação e qualidade superior. Com acima de 1.860 m2 (200.000 pés quadrados) de área para fabricação, armazenagem, pesquisa e desenvolvimento, e escritórios ao redor do mundo, a Topseat produz milhões de assentos de vasos sanitários anualmente, atendendo tanto o mercado profissional como o mercado "faça você mesmo" na Alemanha, França, no Reino Unido, na Itália, África do Sul, nos EUA e outros.

FONTE Topseat International

