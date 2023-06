Topsola présente ses derniers produits et solutions d'énergie renouvelable à l'Intersolar 2023 pour promouvoir le développement durable de l'énergie verte

MUNICH, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Hongrun Topsola Green Energy Co., Ltd. (« Topsola », 002062) présente ses derniers produits photovoltaïques et solutions d'énergie renouvelable, dont les systèmes Obsidian, Phoenix-N, Phoenix-P et SolBalcony, lors de la conférence Intersolar Europe 2023 (Intersolar 2023) qui se tient du 14 au 16 juin à Munich, en Allemagne.

L'Intersolar est le salon professionnel le plus important et le plus influent de l'industrie solaire mondiale et une plateforme de premier plan qui permet aux leaders et aux experts de l'industrie d'explorer les dernières innovations et les tendances du marché et d'entrer en relation avec des partenaires et des clients. Le stand de Topsola (C4-111) expose ses derniers produits et solutions conçus pour une large gamme de scénarios d'application.

« Topsola est très heureux de participer à l'Intersolar 2023, c'est aussi notre première apparition internationale depuis que nous avons complètement amélioré et rehaussé la marque. Nous adoptons une stratégie spécialement adaptée au marché européen afin d'apporter des produits uniques qui répondent aux exigences locales, comme notre système pour balcon (suspendu ou carrelé) qui est très facile à installer pour les ménages », a déclaré Markus Lu, vice-président de Topsola.

L'un des points forts de l'exposition de Topsola à l'Intersolar 2023 est la gamme de modules Obsidian haut de gamme, un module de type N qui affiche un design entièrement noir ; le module à double verre de 420 W a les avantages d'une efficacité de conversion élevée, d'une haute fiabilité et de la durabilité, ainsi qu'une LID moindre, tandis que le module à verre simple de 425 W dispose d'une puissance de sortie plus élevée et d'un rendement maximal de 21,8 %.

Avec une puissance de sortie maximale de 420 W, le SolBalcony peut être facilement utilisé pour divers scénarios et des foyers de différentes tailles. L'efficacité du module atteint les 21 % et un coefficient de température de -0,24 %, tout en offrant une puissance de sortie continue maximale de 350 W.

Topsola présente également ses modules TOPCon classiques, y compris le Phoenix-N (585 W+), qui affiche une efficacité de conversion élevée et d'excellentes performances en cas d'irradiation plus faible, et le Phoenix-P Perc 210 (680 W), qui affiche une efficacité énergétique accrue et une efficacité de module pouvant atteindre les 21,89 %.

« Topsola s'engage à promouvoir le développement durable de l'industrie mondiale de l'énergie verte et à contribuer à la construction d'une société zéro carbone avec un avenir plus vert. À l'avenir, nous continuerons à réaliser des percées en matière de R&D et à offrir des produits et des services de pointe, fiables, sûrs et de haute qualité à nos clients du monde entier », a déclaré Markus Lu.

Topsola participera également à la prochaine conférence Intersolar South America, qui aura lieu du 29 au 31 août à São Paulo, au Brésil.

À propos de Topsola

Fondée en 2002, Topsola, une filiale de Hongrun Construction Group Co., Ltd., tire parti des atouts techniques de l'Université Jiao Tong de Shanghai pour devenir une marque reconnue sur le marché international grâce à des technologies d'excellence et à la qualité des produits.

Topsola investit plus de 15 milliards de dollars pour développer son propre parc industriel afin de construire une usine intelligente de modules à grande efficacité de 10 GW et un projet de cellules photovoltaïques de 10 GW.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.topsola.com.

