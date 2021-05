Torry Harris bringt Integration Governance & Empowerment Framework für große Unternehmen auf den Markt

BRISTOL, Großbritannien und BANGALORE, Indien, 13. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich Integrationsstrategie und -umsetzung, hat sein Integrations-Governance- und Empowerment-Framework auf den Markt gebracht, um großen Unternehmen eine kohärente Integration zu ermöglichen. Dieses hochentwickelte Framework für den Einsatz in großen Unternehmen stellt sicher, dass alle Elemente miteinander verbunden, rationalisiert und organisiert sind, und konsistente Richtlinien und Anreize bieten, wie sie die Führungskräfte und Leiter von Geschäftseinheiten benötigen.

Die Integrations-Governance berücksichtigt typischerweise alle Aspekte der Unternehmensführung, von den Aufgaben der Entscheidungsinstanzen über die Struktur des Integrationsteams und das Betriebsmodell bis hin zur Umsetzung in B2B- und B2C-Szenarien und den täglichen Implementierungsaufgaben der Mitarbeiter.

Das Whitepaper von Torry Harris mit dem Titel „Why Governance is the key to ROI in Digital Transformation" (Warum die Unternehmensführung der Schlüssel zum ROI bei der digitalen Transformation ist) behandelt fünf wichtige Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation, bei denen eine gute Unternehmensführung eine grundlegende Rolle spielt. Misserfolge und Erfolgsgeschichten werden beleuchtet und Empfehlungen gegeben, wie Kunden ihre Transformationsziele erreichen können.

Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives bei Torry Harris, erklärt: „Es gibt keine vordefinierte Führungsstruktur, die von sich aus geschäftliche Vorteile bringt. Bei Torry Harris analysieren wir, wie Kunden die Leistung messen können und welche Fähigkeiten und Einschränkungen sie haben. Dann stellen wir ein realistisches, zweckmäßiges Team mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten zusammen."

„Die Aufgabe der Integrations- und API-Governance ist es, konkurrierende Ziele zum Nutzen aller Stakeholder-Interessen auszugleichen. Die Führung muss die Interessen aller Stakeholder so eng wie möglich an den Zielen der integrationsgetriebenen digitalen Programme des Unternehmens ausrichten", fügt sie weiter hinzu.

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus, IoT und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

