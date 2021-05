Torry Harris lance un cadre de gouvernance et d'autonomisation en matière d'intégration pour les grandes entreprises

BRISTOL, Royaume-Uni et BANGALORE, Inde, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu en matière de stratégie et d'intégration, a lancé son cadre de gouvernance et d'autonomisation en matière d'intégration pour permettre une intégration homogène dans les grandes entreprises. Ce cadre extrêmement élaboré, déployé dans de grandes entreprises, garantit que tous les éléments sont connectés, rationalisés et organisés pour fournir en permanence des conseils et des mesures incitatives dont les dirigeants et les responsables d'unités commerciales ont besoin.

La gouvernance de l'intégration prend généralement en compte tous les aspects de la gouvernance, depuis les devoirs des autorités décisionnelles jusqu'à la structure et au modèle opérationnel de l'équipe d'intégration, en passant par la manière dont elle se traduit dans les scénarios B2B et B2C et les responsabilités quotidiennes des personnes chargées de sa mise en œuvre.

Le livre blanc de Torry Harris intitulé – « Why Governance is the key to ROI in Digital Transformation », examine cinq facteurs clés de succès de la transformation numérique dans lesquels la bonne gouvernance joue un rôle fondamental. Il explore les échecs et les réussites, et propose des recommandations pour atteindre les objectifs de transformation client.

Selon Shuba Sridhar, VP - Initiatives stratégiques, Torry Harris, « il n'existe pas de structure de gouvernance prédéfinie qui apporte intrinsèquement des avantages commerciaux. Chez Torry Harris, nous analysons la manière dont les clients évaluent les performances, et quelles sont leurs capacités et leurs limites. Nous mettons ensuite en place une équipe réaliste, adaptée aux besoins, avec des rôles et des responsabilités clairement définis. »

« Le rôle de la gouvernance de l'intégration et de l'API est d'équilibrer les objectifs concurrentiels au profit des intérêts de toutes les parties prenantes. L'objectif de la gouvernance est d'aligner les intérêts de toutes les parties prenantes le plus fidèlement possible sur les objectifs des programmes numériques de l'entreprise axés sur l'intégration », ajoute-t-elle.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de 20 ans, il se concentre sur la recherche de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'habilitation numérique, des services axés sur le marché du numérique, de la gestion des API sur l'ensemble du cycle de vie, de l'IoT et de l'habilitation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore en Inde. L'entreprise possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

Contact :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91-80-41827200

Torry Harris Business Solutions

Related Links

https://www.torryharris.com



SOURCE Torry Harris Business Solutions