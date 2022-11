Torry Harris Integration Solutions rejoint le conseil technologique de Forbes

Le conseil technologique de Forbes est une communauté sur invitation uniquement pour les DSI, CTO et cadres technologiques de classe mondiale.

NEW YORK et BRISTOL, Angleterre, et BANGALORE, Inde, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), leader reconnu en matière de stratégie d'intégration et de transformation numérique basée sur les API, a rejoint le conseil technologique de Forbes, une communauté sur invitation réservée aux DSI, CTO et cadres technologiques de classe mondiale.

Karthik TS, responsable du centre d'excellence de THIS, sera l'un des principaux contributeurs, partageant ses réflexions et ses meilleures pratiques sur les écosystèmes numériques et la transformation numérique basée sur l'intégration, par le biais du canal Forbes. Au cours des deux dernières décennies, Karthik TS a beaucoup travaillé avec des entreprises de télécommunications, des banques et des grandes entreprises du secteur de l'énergie, les aidant à définir leur stratégie d'intégration et à atteindre des objectifs commerciaux numériques spécifiques. Dans son rôle actuel, il dirige des initiatives à l'échelle de l'entreprise, en produisant des solutions pour accélérer les impératifs numériques de l'entreprise. Il est co-auteur du livre « Digital API Economy - Beneficiaries, Enablers and Catalysts » (économie numérique API - bénéficiaires, facilitateurs et catalyseurs).

« Nous sommes honorés d'accueillir Karthik TS au sein de notre communauté, a déclaré Scott Gerber, fondateur des conseils Forbes, le collectif qui comprend le conseil technologique Forbes. La mission que nous nous sommes fixée avec les conseils Forbes est de réunir des leaders éprouvés de tous les secteurs d'activité, en créant un réseau privilégié, axé sur le capital social, qui aide chaque membre à se développer professionnellement et à avoir un impact encore plus important sur le monde des affaires. »

« C'est un honneur de rejoindre le conseil technologique de Forbes. Ce sera une excellente occasion de partager mes connaissances et l'expérience collective de notre entreprise en matière d'intégration et de transformation numérique axée sur les API et de collaborer avec des leaders partageant les mêmes idées à travers le monde", a ajouté Karthik TS.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services de conseil et de prestation en affaires, en technologie et en informatique. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions pour l'habilitation numérique, les services de place de marché numérique, la gestion du cycle de vie complet des API, l'IoT et l'habilitation des écosystèmes numériques. L'entreprise a son siège social dans le New Jersey (États-Unis), avec des centres de développement à Bangalore (Inde). Elle possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com .

À propos des conseils Forbes

Les conseils Forbes sont un collectif de communautés sur invitation seulement, créé en partenariat avec Forbes et les experts en construction de communautés qui ont fondé le conseil des jeunes entrepreneurs (YEC). Au sein des conseils Forbes, des propriétaires et des dirigeants d'entreprise exceptionnels se réunissent avec les personnes et les ressources qui peuvent les aider à prospérer.

Pur en savoir plus sur le conseil technologique de Forbes, consultez le site forbestechcouncil.com .

Contact pour les médias :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91-80-41827200

Torry Harris Integration Solutions

SOURCE Torry Harris Integration Solutions