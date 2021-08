Torry Harris Integration Solutions remporte le titre « Meilleure société de services DevOps »

BRISTOL, Angleterre et et BANGALORE, Inde, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) a remporté le titre « Meilleure société de services DevOps » de l'année 2021, pour avoir appliqué avec succès les méthodologies DevOps. Torry Harris a été choisi comme lauréat pour la stratégie, la planification, la maintenance et la mise en œuvre de DevOps dans le cadre d'initiatives d'intégration d'applications et de transformation axée sur les API pour ses clients.

Les prix d'excellence DevOps de Computing récompensent les réalisations exceptionnelles d'organisations, de personnalités et de solutions ayant appliqué avec succès les méthodologies DevOps. Il existe de nombreuses façons d'évoluer vers une culture DevOps, et ces prix sont conçus pour reconnaître et célébrer le meilleur de chaque organisation, équipe, individu, produit et outil.

Shuba Sridhar, VP - Initiatives stratégiques chez Torry Harris, déclare : « Nous sommes heureux de voir nos services DevOps reconnus pour leur excellence. Nous travaillons dur pour apporter de la valeur à nos clients tout au long du cycle de vie DevOps, de la planification et de la mise en œuvre aux tests et à la surveillance des applications. Nous apportons des outils à cette combinaison, pour améliorer la productivité et réduire les erreurs. »

« La branche du développement d'applications et de services DevOps de THIS est renforcée par des outils internes tels que Deplomatic, Automaton™ et AutoStub®. Ils sont fournis aux clients en tant qu'accélérateurs de solutions pour les aider à accélérer leur parcours DevOps », ajoute-t-elle.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de services de consultance dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de 20 ans, il se concentre sur la recherche de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'habilitation numérique, des services axés sur le marché du numérique, de la gestion des API sur l'ensemble du cycle de vie, de l'IoT et de l'habilitation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore en Inde. L'entreprise possède des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez l'entreprise sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com.

