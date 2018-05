Torry Harris lance DigitMarket - une plateforme pour plateformes B2B2C

DigitMarket - un cadre de marché multifournisseurs assuré par THBS - est une suite de produits et de services permettant aux entreprises de rapidement dévoiler leurs actifs, leur inventaire, leur disponibilité de temps ou de services, grâce à un cadre API qui permet une intégration en temps réel. C'est le seul kit d'outils qui permet à une entreprise de distribuer des outils, de promouvoir une économie de plateforme. Il permet l'affiliation en marque blanche des outils, contribuant ainsi à faire de DigitMarket leur offre de marque.

Le kit d'outils DigitMarket est une solution hautement personnalisable, permettant à une entreprise de :

Numériser leurs fournisseurs commerciaux grâce à une offre de plateforme de marque Mettre leurs capacités internes à la disposition d'une multitude de fournisseurs commerciaux et de leurs clients finaux Fournir des outils pour l'accès automatisé, la conservation du contenu, etc. pour les participants à la plateforme

Torry Harris s'attache à promouvoir l'intégration B2B2C en aidant les entreprises à passer au numérique, ainsi que leurs clients, grâce à des produits et des services téléchargeables. La société met en œuvre des programmes de transformation réussis reposant sur les API auprès des principaux prestataires de services de communication et des entreprises classiques. Depuis plus de deux décennies, la société est reconnue des analystes et des clients pour ses solutions spécialisées qui préconisent l'usage d'une « véritable intégration » pour passer au numérique.

À propos de THBS :

Torry Harris Business Solutions (THBS) est un prestataire international de conseil en affaires, en technologies et en TI. La société est spécialiste en gestion du cycle de vie complet des API, des solutions d'intégration de l'IdO et des services de transformation numérique SOA/API. THBS est certifié CMMI niveau 3 et son système de gestion de la sécurité est certifié ISO 27001. La société a des centres de développement étrangers à Bangalore et à Gurgaon (Inde). Elle dispose de bureaux à Bristol (Royaume-Uni), New Jersey (É-U), Dubaï (ÉAU), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne), Paris (France) et Vienne (Autriche).

Les produits fournis par THBS comprennent :

1. API-o-Blocks : un produit intégral de gestion du cycle de vie complet des API, permettant de s'impliquer progressivement dans l'économie de l'API. http://www.thbs.com/products/api-management-api-o-blocks

2. API Connect : une passerelle API pleinement effective, permettant de répartir et de surveiller les connexions. https://apiconnect.io/

3. IoT Glue : une télécommande universelle pour connecter le monde de l'IdO. Un cadre d'intégration mobile pour agglomérer des dispositifs hétérogènes de l'IdO. http://www.thbs.com/products/internet-of-things-iot-glue

