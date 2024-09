Toshiba dévoile la série haut de gamme Masterstroke à l'IFA 2024, présentant une nouvelle ère d'appareils électroménagers de grande qualité

Dans le cadre du nouveau positionnement de la marque Toshiba, la série Masterstroke redéfinit le rôle des appareils électroménagers dans la vie moderne. Allant au-delà des aspects mécaniques et fonctionnels, cette série insuffle un sentiment d'humanité et de design haut de gamme, transformant les objets ménagers du quotidien en chefs-d'œuvre artistiques. Adoptant la philosophie « LIFE AS THE BRUSH, HOME AS THE CANVAS » (LA VIE COMME PINCEAU, LA MAISON COMME TOILE), la série imagine les espaces de vie comme des œuvres d'art, où chaque appareil améliore l'environnement esthétique.

« La série haut de gamme MASTERSTROKE, nouvellement lancée pour le segment des « artistes de la vie », qui se soucie de la beauté de l'espace de vie et de la qualité de vie, est basée sur une interprétation profonde de l'esthétique orientale et sur une innovation audacieuse en matière de technologie moderne. Elle allie parfaitement l'art et la vie et inspire les artistes de la vie. Nous espérons créer un environnement domestique avec une esthétique orientale moderne, apporter de la beauté dans les espaces de vie des utilisateurs et transmettre le concept d'appareils électroménagers artistiques, conformément à la philosophie de l'artisanat de Toshiba », a déclaré Kenji Shirato, président de Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (TLSC), au Japon.

Excellence esthétique et fonctionnelle

La série Toshiba Masterstroke se concentre sur la fusion de concepts artistiques avec la connexion transparente entre l'esprit des utilisateurs et leur environnement. En offrant un attrait esthétique accru et des conceptions multifonctionnelles, elle répond aux goûts et aux identités uniques des artistes de la vie. Cette série célèbre un style de vie qui harmonise style personnel avec un goût indépendant, incarnant la philosophie selon laquelle « Là où les appareils ménagers se trouvent, ils créent les vues panoramiques de la vie ».

La série présente un lustre perlé, doux et élégant, qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement domestique et confère un sentiment de nature à chaque étape. Elle recherche l'innovation via l'intégration multifonctionnelle, créant un espace libre qui concilie les différents modes de vie des membres de la famille.

La série propose une gamme d'appareils qui améliorent les différents aspects de la vie quotidienne, transformant celle-ci en une forme d'art. Elle crée the Scene of Relaxing avec un ensemble de lavage et de séchage, garantissant un soin exquis des vêtements et une atmosphère de vie chaleureuse. Avec des appareils de cuisine comme le réfrigérateur, le four vapeur à micro-ondes, le four vapeur, le cuiseur de riz et le lave-vaisselle, the Scene of Savoring transforme la cuisine et l'alimentation en un festin artistique pour les yeux et le palais. La série utilise les éléments essentiels de la salle de bains, tels que le cabinet de toilette, le chauffe-eau et le chauffe-eau à gaz, pour établir the Scene of Gentle, créant ainsi un environnement calme et tranquille pour la vie quotidienne des utilisateurs. Héritant de l'essence de la purification de l'eau, le distributeur d'eau purifiée intégré et le purificateur d'eau sous-meuble de Toshiba permettent aux utilisateurs d'entrer dans the Scene of Purity, de profiter de la clarté de l'eau propre et de vivre une vie quotidienne calme et enrichissante.

Un engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation

Avec une histoire riche de près d'un siècle et demi, Toshiba a construit un héritage de savoir-faire et d'innovation, établissant continuellement de nouvelles normes sur le marché mondial de l'électroménager. La série Masterstroke témoigne de la volonté de la marque de repousser les limites du design et de la fonctionnalité.

Alors que Toshiba continue d'évoluer, elle reste fidèle à sa philosophie « Details Matter » (Le souci du détail). À l'avenir, Toshiba prévoit de poursuivre son voyage vers l'innovation tout en se concentrant sur les détails qui améliorent l'expérience de l'utilisateur d'un point de vue esthétique et fonctionnel.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.toshiba-lifestyle.com/.

