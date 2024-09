Toshiba stellt auf der IFA 2024 die High-End-Serie Masterstroke vor und präsentiert damit eine neue Ära von Meiserwerk-Geräten

Als Teil der neuesten Markenpositionierung von Toshiba definiert die Masterstroke-Serie die Rolle von Haushaltsgeräten im modernen Leben neu. Diese Serie geht über die mechanischen und funktionalen Aspekte hinaus und vermittelt ein Gefühl von Menschlichkeit und hochwertigem Design, indem sie alltägliche Haushaltsgegenstände in künstlerische Meisterwerke verwandelt. Mit der Philosophie „LIFE AS THE BRUSH, HOME AS THE CANVAS" stellt die Serie Wohnräume als Kunstwerke vor, in denen jedes Gerät die ästhetische Umgebung aufwertet.

„Die hochwertige MASTERSTROKE SERIE, die für das Segment der „Lebenskünstler", denen die Schönheit des Wohnraums und die Lebensqualität am Herzen liegen, neu eingeführt wird, basiert auf einer tiefgreifenden Interpretation östlicher Ästhetik und einer kühnen Innovation in der modernen Technologie. Es verbindet Kunst und Leben perfekt und inspiriert Lebenskünstler. Wir hoffen, eine Wohnumgebung mit moderner östlicher Ästhetik zu schaffen, Schönheit in die Lebensräume der Benutzer zu bringen und das Konzept der künstlerischen Haushaltsgeräte unter der Philosophie der Toshiba-Handwerkskunst zu vermitteln", sagt Kenji Shirato, President der Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation (TLSC), Japan.

Ästhetische und funktionale Exzellenz

Die Toshiba Masterstroke-Serie konzentriert sich auf die Verschmelzung künstlerischer Konzepte mit der nahtlosen Verbindung zwischen den Köpfen der Benutzer und ihrer Umgebung. Durch seine hohe Ästhetik und sein multifunktionales Design entspricht es dem einzigartigen Geschmack und der Identität von Lebenskünstlern. Diese Serie zelebriert einen Lebensstil, der persönlichen Stil mit unabhängigem Geschmack in Einklang bringt und die Philosophie verkörpert: „Where Appliances Reside, They Create Life's Scenic Views."

Die Serie zeichnet sich durch einen perlenartigen Glanz aus, der sanft und elegant ist, sich nahtlos in jede Wohnumgebung einfügt und auf Schritt und Tritt ein Gefühl von Natur vermittelt. Es strebt nach Innovation durch multifunktionale Integration, indem es einen Freiraum schafft, der den unterschiedlichen Lebensstilen der Familienmitglieder gerecht wird.

Die Serie bietet eine Reihe von Geräten, die verschiedene Aspekte des täglichen Lebens verbessern und das tägliche Leben in eine Kunstform verwandeln. Sie schafft die Szene der Entspannung mit Wasch- und Trockenset, das für exquisite Kleiderpflege und eine gemütliche Wohnatmosphäre sorgt. Mit Küchengeräten wie Kühlschrank, Mikrowelle, Dampfgarer, Reiskocher und Geschirrspüler macht der Schauplatz des Genießens Kochen und Essen zu einem künstlerischen Fest für Augen und Gaumen. In der Serie werden wesentliche Elemente des Badezimmers wie Toilette, Warmwasserbereiter und Gaswarmwasserbereiter verwendet, um den Schauplatz der Sanftheit zu etablieren und eine ruhige und beschauliche Umgebung für das tägliche Leben der Nutzer zu schaffen. Der eingebaute Toshiba-Wasserspender und der Unterbau-Wasseraufbereiter, die die Essenz der Wasseraufbereitung aufgreifen, ermöglichen es dem Benutzer, den Schauplatz der Reinheit zu betreten, die Klarheit des sauberen Wassers zu genießen und ein ruhiges und bereicherndes tägliches Leben zu erleben.

Ein Engagement für Spitzenleistungen und Innovation

Mit seiner reichen Geschichte, die sich über fast anderthalb Jahrhunderte erstreckt, hat Toshiba ein Vermächtnis an Handwerkskunst und Innovation aufgebaut und setzt kontinuierlich neue Standards auf dem globalen Markt für Haushaltsgeräte. Die Masterstroke-Serie ist ein Beweis für das Engagement der Marke, die Grenzen von Design und Funktionalität zu erweitern.

Toshiba entwickelt sich ständig weiter und bleibt dabei seiner Philosophie „Details Matter" treu. Für die Zukunft plant Toshiba, seine Reise in Richtung Innovation fortzusetzen und sich dabei auf Details zu konzentrieren, die das Benutzererlebnis in ästhetischer und funktionaler Hinsicht verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.toshiba-lifestyle.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499322/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499324/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499325/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499323/2.jpg