Toshiba TV célèbre la Journée internationale de l'animation, en donnant vie aux classiques de l'animation

HONG KONG, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se prépare à commémorer la Journée internationale de l'animation en octobre, Toshiba vous invite à redécouvrir la magie de vos classiques de l'animation sur les téléviseurs de pointe des séries : X9900, Z870 et Z670. Qu'il s'agisse de classiques enchanteurs, de récits pleins d'aventures ou de chefs-d'œuvre CGI révolutionnaires, la série de téléviseurs Toshiba est conçue pour faire revivre la magie et aider les utilisateurs à redécouvrir la joie et l'émerveillement de ces classiques intemporels, mais à travers une expérience améliorée qui fait scintiller ces précieux souvenirs comme jamais auparavant.

Partez à l'aventure avec un rendu visuel et son ambiophonique impeccables

Doté d'une qualité d'image 4K OLED époustouflante, le X9900 reproduit fidèlement les moindres détails, textures et mouvements de ces contes animés bien-aimés. En combinaison avec le système de son ambiophonique immersif Dolby Atmos, les spectateurs sont transportés directement vers les jours insouciants de leur jeunesse, entourés des personnages attachants et des mondes fantastiques avec lesquels ils ont grandi.

Revivez vos films d'animation préférés grâce au mode Cinéaste (Filmmaker Mode)

Doté du moteur révolutionnaire REGZA Engine ZRi, le Toshiba Z670 est équipé du Filmmaker Mode, qui prend en charge les téléviseurs QLED, ce qui permet aux téléspectateurs de revivre leurs émotions en regardant le film d'animation de la manière dont l'a imaginé le réalisateur du film original . La technologie alimentée par l'IA optimise automatiquement la qualité de l'image et du son à un niveau cinématographique, en offrant une expérience de visionnage immersive qui vous permet de plonger pleinement dans les mondes animés intemporels.

Appréciez un chef-d'œuvre CGI aux couleurs éclatantes

Des premiers dessins animés aux films d'animation modernes qui mélangent les techniques traditionnelles et numériques, la série Toshiba TV permet aux fans d'animation d'apprécier l'évolution. Même les animations les plus complexes sont gérées par le Mini LED Z870 de façon professionnelle, car sa technologie Total HDR Solution offre des contrastes plus profonds et des couleurs plus vives et plus éclatantes, pour une expérience véritablement cinématographique de ces dessins animés préférés.

À l'occasion de la Journée internationale de l'animation, redécouvrez la magie de vos films d'animation préférés avec la série Toshiba TV. Laissez la qualité audiovisuelle supérieure enflammer votre imagination et votre appréciation de l'art de l'animation, en rendant hommage à l'importance et à la beauté de ce médium intemporel.

Pour plus d'informations, visitez le site : @Toshiba TV Global

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connue pour son savoir-faire exceptionnel, ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En privilégiant une qualité d'image et une expérience auditive supérieures, Toshiba TV établit de nouvelles normes en matière de divertissement. Toshiba TV est née de la quête d'excellence des clients, fournissant au monde des produits responsables afin de rendre le monde meilleur. En mettant l'accent sur l'attention portée aux détails des produits et aux avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'authenticité dans le monde réel et un dévouement sincère envers ses consommateurs, en mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et sa recherche continue de la qualité des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2542845/image_5030810_13052201.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2382469/Toshiba_logo.jpg