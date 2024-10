Toshiba TV feiert den Internationalen Tag der Animation und erweckt die Klassiker der Animation zum Leben

HONGKONG, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Während sich die Welt auf den Internationalen Tag der Animation im Oktober vorbereitet, lädt Toshiba Sie ein, die Magie Ihrer Zeichentrick-Klassiker in der hochmodernen Fernseher-Serie neu zu entdecken: X9900, Z870 und Z670. Ob bezaubernde Klassiker, abenteuerliche Geschichten oder bahnbrechende CGI-Meisterwerke - die Toshiba Fernseher-Serie wurde entwickelt, um die Magie dieser zeitlosen Klassiker wieder aufleben zu lassen und den Nutzern dabei zu helfen, die Freude und das Wunder dieser zeitlosen Klassiker wiederzuentdecken, aber mit einem verbesserten Erlebnis, das diese wertvollen Erinnerungen neuen Glanz verleiht.

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit tadellosem Bild- und Surround-Sound

Mit seiner atemberaubenden 4K OLED Bildqualität gibt der X9900 jedes lebendige Detail, jede Textur und jede Bewegung dieser geliebten Zeichentrickfilme originalgetreu wieder. In Verbindung mit dem Dolby Atmos-Surround-Sound-System werden die Zuschauer direkt in die unbeschwerten Tage ihrer Jugend zurückversetzt, umgeben von den liebenswerten Charakteren und fantastischen Welten, mit denen sie aufgewachsen sind.

Erleben Sie Ihre Lieblingsanimation mit dem Filmmaker-Modus

Der Toshiba Z670 ist nicht nur mit der revolutionären REGZA Engine ZRi, isondern auch mit dem Filmmaker Mode ausgestattet, der QLED TVs unterstützt, was sicherstellt, dass die Zuschauer ihre Begeisterung für Animationen genauso erleben können, wie es sich der ursprüngliche Filmregisseur vorgestellt hat. Die KI-gestützte Technologie optimiert automatisch die Bild- und Tonqualität auf Kinoniveau und sorgt so für ein immersives Seherlebnis, das es Ihnen ermöglicht, vollständig in die zeitlosen animierten Welten einzutauchen.

Bewundern Sie CGI-Meisterwerke in leuchtenden Farben

Von frühen Zeichentrickfilmen bis hin zu modernen Animationsfilmen, in denen sich traditionelle und digitale Techniken vermischen, können Animationsfans mit der Toshiba Fernseher-Serie die Entwicklung nachvollziehen. Selbst die kompliziertesten Animationen meistert der Mini LED Z870 wie ein Profi, denn seine Total HDR Solution liefert tiefere Kontraste und hellere, lebendigere Farben für ein wahrhaft kinoreifes Erlebnis mit den geliebten Zeichentrickserien.

Entdecken Sie am Internationalen Tag der Animation die Magie Ihrer Lieblingsanimation mit der Toshiba TV-Serie neu. Lassen Sie sich von der überragenden audiovisuellen Qualität inspirieren, die Ihre Fantasie und Ihre Wertschätzung für die Kunst der Animation erneut beflügelt und die Bedeutung und Schönheit dieses zeitlosen Mediums würdigt.

Informationen zu Toshiba TV:

Toshiba TV blickt auf eine über 70-jährige Geschichte in der Produktion von Fernsehern zurück und ist bekannt für seine exquisite Handwerkskunst, innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem es sich auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV entspringt dem Streben der Kunden nach Exzellenz und bietet verantwortungsvolle Produkte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails und technologischen Fortschritt und vereint ästhetisch ansprechendes Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für Authentizität in der realen Welt und sein aufrichtiges Engagement für seine Kunden zu unterstreichen und die langjährige Designphilosophie und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität von Toshiba TV zu demonstrieren.

