Toshiba TV M550K - proficiência em versatilidade

HONG KONG, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Toshiba TV M550K foi projetada para ser uma expressão de tecnologia moderna que combina uma presença surpreendentemente luxuosa com desempenho ideal para entretenimento doméstico de alta qualidade.

Desde seu lançamento, a M550K reuniu avaliações positivas, incluindo o famoso YouTuber Max Tech: http://youtu.be/OrufPyypxQc

Prometendo aos seus espectadores nada menos que uma experiência cinematográfica, aToshiba TV M550K apresenta uma tela LCD extremamente impecável, equipada com zonas de dimerização locais de matriz completa. Isso aprimora a resolução da tela tornando as cenas escuras realisticamente mais escuras e as cenas mais claras mais vibrantes para visualização.

A M550K também apresenta a nova era Wide Color Gamut para variações de cores de exibição impecáveis, profundidade de cores e textura mais ricas. O resultado é uma otimização da tela da M550K para cores primárias altamente saturadas que trazem brilho a todas as cenas.

Executando seu alto desempenho de exibição no REGZA Engine 4K da Toshiba TV, a M550K usa upscaling de inteligência artificial de ponta para aprimorar imagens e um recurso de correção de gradação 4K para ajustar as imagens para sua melhor qualidade em tempo real.

Para uma gama mais ampla de opções de visualização, a Toshiba TV M550K suporta Dolby Vision, DTS, HDR 10 e HDR 10+, todos integrados em uma televisão de moldura fina com amplos ângulos de visão e feita de metal e plástico de alta qualidade.

A experiência de exibição cinematográfica reproduzida pela M550K é complementada por uma qualidade de som expressivamente alta e cristalina. Impulsionada pelo avant REGZA Power Audio e sistema de som surround da era digital e DTS, a Toshiba TV M550K mergulha em ricas ondas de áudio.

A M550K não apenas produz som, mas também escuta de forma excelente para uma navegação contínua de uma forma de conteúdo para outra. Isso é habilitado pela sua tecnologia de controle de voz de campo distante e recursos Alexa para conveniência, além do seu controle remoto inteligente Fire TV.

Projetada para alta eficiência em exibição e som, a M550K também promete jogos incrivelmente suaves. Com um modo de jogo dedicado que liga automaticamente e minimiza a latência, a jogabilidade é mais fascinante nesta televisão.

No geral, a Toshiba TV M550K impressiona como uma televisão versátil para fins de visualização e jogos, sem comprometer a acessibilidade e o valor real.

Para saber mais, fique ligado na Toshiba TV através do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Vídeo - http://www.youtube.com/watch?v=OrufPyypxQc

FONTE Toshiba TV

