Toshiba TV promete marcar o gol com a incrível M550L

HONG KONG, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Toshiba TV foi anunciada como a Televisão Oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. Com a impressionante coleção de produtos especializados programada para revolucionar o mercado, a incrível TV Toshiba M550L está no topo da lista de expectativas, e por boas razões.

Com sua qualidade de tela resplandecente e outros recursos sensacionais, a M550L eleva o padrão das tecnologias de TV e simboliza o compromisso da Toshiba TV com a habilidade técnica de qualidade. Elegante, fina e bem acabada nas bordas para uma visualização sem fronteiras, a M550L promete causar, sem esforços, uma boa impressão cativante à primeira vista.

Mergulhando em seus recursos visuais, a TV Toshiba M550L apresenta as imagens mais brilhantes, mais nítidas e mais coloridas para oferecer uma experiência sensacional no momento de assistir TV. Sua tecnologia integrada Quantum Dot garante isso, projetada com mais de um bilhão de tons de cor, cada um expressivamente brilhante para a visualização ideal. O recurso Full Array Local Dimming adiciona intensidade e profundidade a cenas escuras na M550L, resultando em um contraste notável e detalhes de sombra. Com o suporte do REGZA Engine 4k Pro de nível profissional, todas as imagens da M550L são exibidas com qualidade máxima.

A M550L não compromete o som de qualidade por seus excelentes recursos visuais. Com o suporte do sofisticado Dolby Atmos e do avançado REGZA Power Audio PRO, a TV Toshiba M550L mergulha os espectadores em cada som que emana de seus bass woofers e destaca todos os detalhes sonoros com nitidez inigualável, oferecendo uma experiência com padrão cinematográfico.

Coroando de forma eficiente o alto desempenho da TV Toshiba M550L está o VIDAA TV, um sistema operacional superior que conta com diversos recursos inteligentes e fáceis de usar, que proporcionam uma experiência conveniente e de alto nível.

Combinando beleza vívida com visão real imersiva e o som vibrante exclusivo, a TV Toshiba M550L é feita para oferecer alto valor por pessoas que conhecem e dão importância a um excelente entretenimento doméstico.

Com a aproximação de um evento de futebol fascinante, em que o mundo conta os dias para sua chegada, a Toshiba TV apresenta-se como a Televisão Oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. A definitiva M550L, com seu design sofisticado, garante uma fonte confiável de visualização impecável para os amantes do futebol, amigos e famílias.

FONTE Toshiba TV

