Totalplay seleciona a plataforma Skylight da Accedian para automatizar assurance de serviços gerenciados

A plataforma Skylight ajuda a impulsionar a eficiência operacional e os KPIs de experiência do cliente da Totalplay, evitando degradações da rede e garantindo a satisfação do usuário

CIDADE DO MÉXICO, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Accedian, líder em análise de desempenho e soluções de experiência do usuário final, anunciou hoje que a Totalplay escolheu o Accedian Skylight para automatizar a garantia para todo o ciclo de vida de novos serviços gerenciados, desde a entrega e ativação até o monitoramento contínuo para garantir a experiência do cliente. A Totalplay é a empresa de negócios de telecomunicações com maior crescimento no México, atendendo hoje a mais de 10 milhões de clientes.

A Totalplay Empresarial oferece soluções de telecomunicações, serviços gerenciados e tecnologias da informação que resolvem os requisitos de operação e processos de negócios para instituições do setor público e privado. A empresa está focada em oferecer conectividade de classe mundial, experiência incomparável ao cliente e soluções altamente otimizadas para streaming de vídeo.

A Accedian tem sido parceira estratégica de garantia de serviço da Totalplay há mais de cinco anos, garantindo serviços de alta qualidade para clientes residenciais e fornecendo visibilidade de desempenho para os principais clientes corporativos da Totalplay. Expandir a Accedian Skylight para a organização de prestação de serviços ajudará a Totalplay a enriquecer ainda mais sua oferta aos clientes finais com:

Granularidade de microssegundos e transparência para os clientes finais – A Totalplay e seus clientes finais têm visibilidade por meio de portais de usuário final sobre o desempenho do contrato de nível de serviço (service level agreement - SLA).

– A Totalplay e seus clientes finais têm visibilidade por meio de portais de usuário final sobre o desempenho do contrato de nível de serviço (service level agreement - SLA). Automação e eficiência operacional — automatizar a orquestração do assurance da rede permite que a Totalplay lance novos serviços de forma mais rápida e econômica.

— automatizar a orquestração do assurance da rede permite que a Totalplay lance novos serviços de forma mais rápida e econômica. Análise preditiva – Skylight Analytics ingere dados SNMP e telemetria de terceiros, correlacionando-os com dados de desempenho para melhor detectar anomalias que podem levar a degradações do serviço. Isso permite que a Totalplay antecipe possíveis problemas e os mitigue mais cedo.

– Skylight Analytics ingere dados SNMP e telemetria de terceiros, correlacionando-os com dados de desempenho para melhor detectar anomalias que podem levar a degradações do serviço. Isso permite que a Totalplay antecipe possíveis problemas e os mitigue mais cedo. Serviço de suporte ao cliente reforçado – Com informações aprimoradas e análises preditivas, a Totalplay melhora os tempos de resposta às solicitações dos clientes e resolve proativamente quaisquer problemas, interrupções ou degradações do serviço.

"Nossa visão está focada na automação total de nossa rede e, com a solução Accedian Skylight, a base está sendo lançada para ganhos de eficiência operacional. Isso, por sua vez, permitirá a criação de novas oportunidades de receita para aqueles que desejam confiar tanto na inovação por meio de nossa abordagem exclusiva e alcançar além das telecomunicações, quanto em nossos serviços de tecnologia abrangentes", disse Héctor Nava, CEO da Totalplay Empresarial. "Contamos com a tecnologia líder de assurance de serviços de redes e aplicações da Accedian para fornecer a melhor satisfação e suporte ao cliente em nosso mercado".

"Esses novos recursos de assurance ajudam a diferenciar a Totalplay no mercado como o provedor mais transparente e focado na experiência do cliente. À medida que os clientes da Totalplay adquirem novos serviços, a visibilidade em tempo real de todas as métricas de desempenho está prontamente disponível em uma única tela", disse Carlos Brito, VP de Vendas, CALA, Accedian. "A extensão de nossa parceria de longa data reforça a Accedian como uma parceira confiável para projetos futuros, combinando conhecimento técnico, inovação e uma profunda compreensão das necessidades e desafios da Totalplay."

Sobre a Accedian

A Accedian é líder em análise de desempenho e soluções de experiência do usuário final para provedores de serviços e empresas de médio a grande porte. A plataforma Accedian Skylight oferece visibilidade granular de ponta a ponta dentro do "massivo multi" - redes multicamada, multinuvem e multifornecedor. A plataforma aberta e escalável da Accedian remove os obstáculos à inovação, permitindo análises nativas de nuvem e capacitando os clientes a lançar novos serviços garantidos com base em 5G, SD-WAN e tecnologias de ponta. Impulsione seu futuro com desempenho de rede seguro. Para saber mais, acesse accedian.com.

Sobre a Totalplay Empresarial

A Totalplay Empresarial oferece as melhores e mais eficientes soluções de telecomunicações, serviços gerenciados e tecnologias da informação do mercado, incluindo: cibersegurança, redes privadas virtuais, colaboração, nuvem, infraestrutura, transformação digital e internet de alta disponibilidade. A Totalplay também contribui para a construção de redes das principais instituições governamentais e setores empresariais, oferecendo cobertura em mais de 173 cidades do país.

Para mais informações, acesse: https://totalplayempresarial.com.mx.

Contato da Accedian:

Kaela Loffler

VP Marketing

+46 70 2397207

[email protected]

Contato da Totalplay:

Direri Pérez

Gestor de Contas, Webershandwick

+52 55 7858 639

[email protected]

FONTE Accedian

SOURCE Accedian