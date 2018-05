TOTVS - Divulgação de Resultados 1T18

SÃO PAULO, 9 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A TOTVS S.A. (B3: TOTS3), líder no desenvolvimento de soluções de negócio no Brasil, anuncia hoje seus resultados do primeiro trimestre de 2018 (1T18). As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS).

Receita Líquida: R$563,0 milhões no 1T18 (+0,5% vs. 1T17 e +1,6% vs. 4T17) e R$2.230,2 milhões no 12M -1T18 (+1,7% vs. 12M -1T17)