Tourisme médical : des traitements sont proposés aux patients internationaux dans les hôpitaux Manipal

LAGOS, Nigéria, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le secteur des soins de santé a connu d'importants défis découlant de la pandémie de COVID-19. Le virus a nui au traitement des patients qui devaient se rendre en Inde pour y bénéficier de meilleurs traitements et procédures. La situation commence progressivement à se normaliser et les restrictions aux voyages à l'étranger ont été assouplies en Inde.

Plus tôt, en raison de la pandémie, le tourisme médical avait subi des revers importants et les patients avaient dû reporter leurs chirurgies et d'autres traitements en raison des restrictions de voyage. Cela a eu des répercussions sur de nombreuses vies et a aggravé l'état de santé des patients, augmentant ainsi le risque de morbidité et de mortalité associé aux problèmes de santé traitables et évitables. Ce retard de prise en charge a également contribué à l'excédent de décès signalés, indirectement liés à la COVID-19. Avec l'allègement des restrictions sur les voyages, de nombreux hôpitaux ont commencé à ouvrir leurs services aux patients internationaux qui souhaitent bénéficier d'un traitement en Inde pour leurs problèmes de santé.

L'Hôpital Manipal exhorte les patients à ne pas retarder davantage leurs traitements et chirurgies. Avec un équipement exceptionnel, une technologie de classe mondiale et une équipe de médecins expérimentés, l'hôpital fournit des services de santé aux patients internationaux tout en respectant des normes de sécurité strictes. Dans le même temps, le Manipal Overseas Patient Care Centre offre d'excellents services à ses patients internationaux, tels que les visas, le transport, l'assurance et bien d'autres. Malgré la pandémie, l'hôpital a réussi à traiter les cas de patients critiques, qui avaient besoin de greffes du rein, du foie et du cœur. Avec l'ouverture des frontières internationales, l'hôpital est désormais en mesure d'utiliser ses services d'ambulance aérienne pour les patients dans différents pays.

M. Karthik Rajagopal, directeur d'exploitation, Manipal Hospital Enterprise, a déclaré : « Les hôpitaux Manipal ont toujours cru qu'il fallait rendre les soins de santé accessibles à tous. De nombreux patients ont dû reporter leurs traitements en raison de la pandémie. Toutefois, à présent, les cas de COVID en Inde sont sous contrôle, des postes frontaliers internationaux ouvrent, et nous sommes heureux d'offrir nos services à nos patients à l'étranger. Il est désormais essentiel de reconnaître que le report des soins médicaux d'urgence et de routine augmentera le risque d'aggravation des maladies sous-jacentes et pourrait entraîner une augmentation de la mortalité. Avec l'ouverture des frontières internationales, nous pouvons maintenant continuer à aider les patients à l'étranger dont les procédures ont été reportées en raison de la pandémie et des restrictions de voyage. Dans les hôpitaux Manipal, rien ne nous apporte plus de joie que de donner un nouveau souffle à nos patients, et nous encourageons nos patients à ne pas retarder leur traitement ou leurs opérations. Nous sommes prêts, désormais, à maintenir le même niveau de confiance et d'excellence clinique parmi les patients internationaux, grâce à notre incroyable équipe de médecins. »

L'industrie du tourisme médical semble s'améliorer à mesure que la pandémie s'atténue et que la situation s'améliore. Les patients viennent pour des traitements qu'ils ont dû reporter en raison de la pandémie. Les patients atteints de maladies chroniques et ceux qui ont besoin d'une greffe d'organe se rendent de plus en plus dans d'autres pays afin d'être pris en charge. Pour plus de détails, veuillez compléter le formulaire Google Portail des patients de l'hôpital Manipal (google.com)

Consultez notre site : www.manipalhospitals.com/internationalpatientcare/

Appelez le +91-96060 48970

Kenya, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Burundi, Éthiopie, Soudan du Sud, Maldives, Indonésie, Érythrée, Somalie +91-99003 89477 [email protected] Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Lesotho, Sao Tomé-et-Principe, Swaziland, Togo, Tunisie +91-99001 13565 [email protected] Égypte, Maroc, Libye, Soudan, Oman, Qatar et Irak, Émirats arabes unis, États arabes du Golfe (CCG) et pays du Golfe +91-95912 51532 [email protected] Cameroun, Ghana, Malawi, Maurice, République démocratique du Congo, République du Congo, Botswana, Tchad, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe +91-99000 27157 [email protected]

SOURCE Manipal Hospitals