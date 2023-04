Tourmaline et Clean Energy annoncent un accord de développement conjoint de 70 millions de dollars pour la construction de stations GNC dans l'Ouest canadien

L'investissement permettra d'établir un réseau commercial de ravitaillement en carburant pour les poids lourds roulant au gaz naturel dans l'Ouest canadien

CALGARY, Alberta, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX: TOU) (« Tourmaline ») et Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ: CLNE) (« Clean Energy ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de développement conjoint d'une valeur de 70 millions de dollars pour construire et exploiter un réseau de stations de gaz naturel comprimé (« GNC ») le long des principaux corridors routiers de l'Ouest canadien. Grâce à cet investissement partagé à parts égales, Tourmaline et Clean Energy prévoient de construire et de mettre en service jusqu'à 20 stations GNC au cours des cinq prochaines années, ce qui permettra aux poids lourds et aux autres véhicules de transport commercial opérant dans la région de passer à l'utilisation du GNC, une alternative à l'essence et au diesel qui émet moins de carbone. Clean Energy assurera l'exploitation des stations. L'une des plus grandes entreprises de logistique d'Amérique du Nord, Mullen Group Ltd. (« Mullen Group »), a manifesté son soutien à l'initiative en tant qu'adopteur précoce et prévoit d'utiliser le réseau de stations pour alimenter sa flotte croissante de poids lourds roulant au GNC.

« Tourmaline est le plus grand producteur de gaz naturel du Canada, et l'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons. Ce partenariat avec Clean Energy est donc tout à fait naturel », a déclaré Michael Rose, président du conseil d'administration et président-directeur général de Tourmaline. « En remplaçant les combustibles les plus polluants par le gaz naturel dans l'ensemble de nos activités, nous sommes parvenus à réduire nos émissions de manière significative ainsi qu'à faire des économies sur les coûts. Grâce à cette initiative passionnante, nous sommes en mesure d'aider l'industrie du transport à faire de même. »

Cette initiative permettra de développer l'infrastructure essentielle nécessaire à l'adoption des carburants à base de gaz naturel à faible teneur en carbone qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. L'utilisation de cette ressource nationale, produite en abondance et facile à distribuer, devrait permettre à l'industrie du transport au Canada de réduire considérablement ses émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) et de réaliser des économies. À l'heure actuelle, le ravitaillement des véhicules en GNC permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies par rapport aux prix de détail du diesel, sur une base de consommation d'énergie équivalente. Ces stations GNC ouvrent également la voie à la mise à disposition du gaz naturel renouvelable (GNR), car la même infrastructure de station-service GNC peut être utilisée pour distribuer du GNR.

« Clean Energy exploite actuellement le plus vaste réseau de stations de ravitaillement en gaz naturel et est le plus grand distributeur de GNR en Amérique du Nord. Nous continuons à investir dans la production de GNR en amont et dans l'infrastructure de ravitaillement nécessaire pour offrir à l'industrie du transport routier une alternative plus propre », a affirmé Andrew Littlefair, président-directeur général de Clean Energy. Ce nouveau partenariat avec Tourmaline offrira à l'industrie du transport routier au Canada une voie économique, pratique et durable vers le zéro émission nette et contribuera à l'objectif global du Canada en matière de changement climatique.

« Faisant partie des plus grands fournisseurs de services logistiques d'Amérique du Nord, le groupe Mullen s'est engagé à être un leader en matière de développement durable. Nous sommes ravis de soutenir cette initiative. Nous avons déjà réalisé un investissement important dans les poids lourds GNC et nous sommes convaincus que cette technologie jouera un rôle majeur dans la décarbonisation de notre secteur », souligne Murray Mullen, président du conseil d'administration et président-directeur général de Mullen Group.

D'après les prévisions de mise en service de 20 stations au cours des cinq prochaines années, environ 3 000 poids lourds roulant au gaz naturel pourraient être ravitaillés en GNC chaque jour, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d'environ 72 800 tonnes d'équivalent CO 2 par an. Cela correspond à 15 690 véhicules de tourisme en circulation en moins. À mesure que la demande augmentera, la capacité de ces stations pourra être étendue et de nouvelles stations pourront être ajoutées, ce qui permettra d'améliorer encore les performances environnementales.

Selon Danielle Smith, Première ministre de l'Alberta, « il s'agit d'un développement passionnant pour les industries de l'énergie et du transport de l'Alberta et d'un grand pas sur le chemin vers un avenir moins pollué pour tous les Canadiens. La collaboration entre Tourmaline et Clean Energy pour rendre le GNC facilement accessible aux poids lourds nous incite à les féliciter pour leur sens de l'innovation et à soutenir cette approche du marché libre qui permet de réduire les émissions de manière significative. »

La première station détenue conjointement dans le cadre de l'accord, située au nord d'Edmonton, est opérationnelle et bien positionnée par rapport aux itinéraires des poids lourds, tout en étant proche des principaux clients et parties prenantes. Les prochaines stations devant être mises en service par Tourmaline et Clean Energy au cours du premier semestre 2024 devraient être situées dans les municipalités de Calgary et de Grande Prairie dans la province de l'Alberta et de Kamloops en Colombie-Britannique.

À propos de Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline est le plus grand producteur de gaz naturel du Canada, ainsi que le plus dynamique. Son objectif est de produire le gaz naturel le moins polluant et le moins cher d'Amérique du Nord. Cette société d'exploration et de production ayant qualité de valeur d'investissement offre des performances opérationnelles et financières solides et prévisibles grâce au développement de trois zones clés dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Grâce à son importante base de réserves, à son inventaire de forage datant de plusieurs décennies, à l'attention constante qu'elle porte à l'exécution et à la gestion des coûts, ainsi qu'à sa performance environnementale de premier plan, Tourmaline est impatiente d'offrir à ses actionnaires d'excellents revenus financiers et une source de revenus attrayante via des stratégies de distribution de dividendes de base et de flux de trésorerie sans excédent. Rendez-vous sur www.tourmalineoil.com et suivez @tourmalineoilcorp sur LinkedIn et Facebook , et @tourmalineoil sur Twitter .

À propos de Clean Energy Fuels Corp.

Clean Energy Fuels Corp. est le premier fournisseur nord-américain du carburant le plus propre pour le marché des transports. Notre mission est de réduire les émissions dans l'industrie du transport grâce à la production et à la livraison de gaz naturel renouvelable (GNR), un carburant durable dérivé des déchets organiques. Clean Energy permet à des milliers de véhicules, des navettes aéroportuaires aux autobus urbains en passant par les camions de ramassage de déchets et les poids lourds, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, néfastes pour le climat. Nous exploitons un vaste réseau de stations-service à travers les États-Unis et le Canada. Visitez le site Web www.cleanenergyfuels.com et suivez @ce_renewables sur Twitter.

Avis aux lecteurs

Devise

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse conjoint sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse conjoint contient des informations et des déclarations prospectives (collectivement, « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la section 27A du Securities Act de 1933 et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, les informations et les déclarations concernant : les avantages de l'accord de développement conjoint, notamment le fait que l'investissement prévu par l'accord débouchera sur un réseau commercial de ravitaillement en carburant pour les poids lourds roulant au gaz naturel dans l'Ouest canadien et sur l'infrastructure essentielle nécessaire pour soutenir l'adoption de carburants à base de gaz naturel à faible teneur en carbone, ainsi que sur des réductions significatives des émissions de CO 2 et des économies pour l'industrie du transport au Canada (montants des réductions et des économies inclus) ; le nombre de stations GNC qu'il est proposé de construire, le calendrier et l'investissement prévu dans le cadre de l'accord de développement conjoint ; les prévisions selon lesquelles Mullen Group utilisera le réseau de stations pour alimenter sa flotte croissante de poids lourds roulant au GNC ; les prévisions selon lesquelles les stations GNC ouvriront la voie à la mise à disposition du GNR ; le calendrier d'ouverture et l'emplacement des prochaines stations GNC que Tourmaline et Clean Energy prévoient d'ouvrir ; et les avantages environnementaux ou autre du GNC et des stations GNC de manière générale. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse conjoint et, sauf obligation légale contraire, ni Tourmaline ni Clean Energy ne s'engagent à mettre à jour publiquement ces informations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs. Des informations supplémentaires sur ces facteurs et les autres facteurs susceptibles d'affecter Tourmaline, ses activités ou ses résultats financiers, sont incluses dans le dernier rapport de gestion de Tourmaline (voir « Déclarations prospectives »), la notice annuelle de la société (voir « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives ») et d'autres rapports déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes et accessibles sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com) ou sur le site Web de Tourmaline ( www.tourmalineoil.com ). En outre, les rapports et autres documents déposés par Clean Energy auprès de la SEC (disponibles à l'adresse www.sec.gov) contiennent des facteurs de risque susceptibles d'entraîner des différences majeures entre les résultats réels et les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse conjoint.

Données du marché, de tiers indépendants et de l'industrie

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse conjoint concernant des données environnementales ou statistiques, y compris les économies associées au ravitaillement des véhicules en GNC par rapport au prix de détail du diesel et l'équivalence en termes de réduction du CO 2 du retrait des véhicules de tourisme de la circulation, sont issues des données du marché, de tiers indépendants et industrielles et basées sur, ou dérivées des, informations ou estimations du gouvernement ou d'autres publications et rapports indépendants de l'industrie. Les publications et rapports gouvernementaux et industriels indiquent généralement qu'ils ont obtenu leurs informations auprès de sources considérées comme fiables, mais ni Tourmaline ni Clean Energy n'ont procédé à leur propre vérification indépendante de ces informations ou n'ont vérifié les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles s'appuient ces sources. Bien que Tourmaline et Clean Energy considèrent ces données comme fiables, les données du marché et de l'industrie sont sujettes à des variations et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature spontanée du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête statistique.

